Обнаружены обломки взорвавшейся аргентинской подлодки San Juan

Через год после исчезновения аргентинской подводной лодки ARA San Juan ("Сан-Хуан"), в Атлантике обнаружены обломки этой субмарины. Специальное поисковое судно Seabed Cosnstructor американской компании Ocean Infinity нашло обломки подлодки на глубине 800 метров, сообщило министерство обороны Аргентины в своем микроблоге в Twitter, передает Deutsche Welle.
Когда ARA San Juan в последний раз выходила на связь, ее экипаж, насчитывавший 44 человека, сообщил о коротком замыкании и пожаре на борту. Вскоре после этого в южной части Атлантики произошел взрыв.
ВМС Аргентины организовали поисковые работы, в которых поначалу участвовали 13 стран, однако спустя несколько недель прекратили их по финансовым причинам. Родственники членов экипажа месяцами требовали продолжения поисков. В феврале министерство обороны Аргентины объявило награду в размере 5 млн долларов США за полезную информацию о местонахождении пропавшей субмарины.
В сентябре министерство сообщило, что за дело возьмется американская компания Ocean Infinity, которая в январе текущего года начала новый поиск обломков самолета, следовавшего рейсом MH 370 малайзийских авиалиний. Этот самолет исчез с радаров 8 марта 2014 года над Индийским океаном, когда выполнял рейс по маршруту Куала-Лумпур - Пекин. Обломки этого лайнера, несмотря на интенсивные поиски, не найдены до сих пор.