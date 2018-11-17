Обнаружены обломки взорвавшейся аргентинской подлодки San Juan

Когда ARA San Juan в последний раз выходила на связь, ее экипаж, насчитывавший 44 человека, сообщил о коротком замыкании и пожаре на борту. Вскоре после этого в южной части Атлантики произошел взрыв.

ВМС Аргентины организовали поисковые работы, в которых поначалу участвовали 13 стран, однако спустя несколько недель прекратили их по финансовым причинам. Родственники членов экипажа месяцами требовали продолжения поисков. В феврале министерство обороны Аргентины объявило награду в размере 5 млн долларов США за полезную информацию о местонахождении пропавшей субмарины.