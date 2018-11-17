Маклер: продавать квартиру без посредника - дело рискованное

Продажа недвижимости не является пустяковым занятием, да и квартирные мошенники еще не перевелись, считает портал Kodustiil.
Эстонский рынок недвижимости переполнен разнообразными объектами, одна квартира лучше другой, один дом роскошнее соседнего. При этом одни объекты продаются мгновенно, продажа других растягивается на долгие месяцы, а то и годы. Самая распространенная причина задержки или вообще прекращения продажи связана с неправильной ценой. Как правило, продажа недвижимости без помощи маклера занимает гораздо больше времени.
По словам Андреса Крааса, маклера Center Kinnisvara, крупнейшим камнем преткновения, как правило, является незнание законодательства и рынка. Эта неосведомленность ведет к затянутой на длительный период продаже, а в худшем случае может привести и к потере недвижимости. «Желание самому побыть маклером может обойтись намного дороже, чем оплата услуг специалиста из бюро недвижимости, которая обычно составляет всего около четырех процентов», - сказал Краас.
Как говорит Краас, рынок недвижимости привлекает и нечистых на руку людей, жертвами которых являются прежде всего продавцы недвижимости, действующие самостоятельно, которые не догадываются и даже не подозревают о подстерегающей их опасности. «Есть и маклеры-одиночки, которые работают на рынке как FIE. О таких маклерах можно говорить как о профессионалах с известной оговоркой, так как такой маклер может иметь и большой опыт, и совсем не иметь такового, не говоря уже об уровне знаний», - предупредил Краас, добавив, что, поскольку механизм ответственности и контроля маклерской работы недостаточно разработан, такие маклеры часто действуют не в интересах клиента, а только ради собственной выгоды.
Воспользуйтесь этими советами Андреса Крааса:
- доверьте операции с недвижимостью знающим людям - если мир недвижимости для вас чужой, профессиональная помощь необходима. Эта истина применима ко всем, и ее соблюдение экономит время, деньги и здоровье, предотвращая множество неприятностей;
- лучше всего обратиться в бюро недвижимости. Как правило, консультации по вопросам недвижимости бесплатны, как и заключение маклерского договора, а также отказ от него по взаимному согласию, если сделка не состоялась. Оплата услуг маклера происходит только после заключения сделки;
- не подписывайте никаких договоров, если не понимаете их содержания. Договоры купли, продажи и найма полны нюансов, о которых не догадывается человек, не занимающийся этой деятельностью ежедневно и профессионально;
- найдите подходящего маклера в профессиональном бюро недвижимости - это избавит вас от неприятной встречи с черными маклерами или мошенниками.