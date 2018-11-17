Маклер: продавать квартиру без посредника - дело рискованное

Эстонский рынок недвижимости переполнен разнообразными объектами, одна квартира лучше другой, один дом роскошнее соседнего. При этом одни объекты продаются мгновенно, продажа других растягивается на долгие месяцы, а то и годы. Самая распространенная причина задержки или вообще прекращения продажи связана с неправильной ценой. Как правило, продажа недвижимости без помощи маклера занимает гораздо больше времени.

По словам Андреса Крааса, маклера Center Kinnisvara, крупнейшим камнем преткновения, как правило, является незнание законодательства и рынка. Эта неосведомленность ведет к затянутой на длительный период продаже, а в худшем случае может привести и к потере недвижимости. «Желание самому побыть маклером может обойтись намного дороже, чем оплата услуг специалиста из бюро недвижимости, которая обычно составляет всего около четырех процентов», - сказал Краас.

Как говорит Краас, рынок недвижимости привлекает и нечистых на руку людей, жертвами которых являются прежде всего продавцы недвижимости, действующие самостоятельно, которые не догадываются и даже не подозревают о подстерегающей их опасности. «Есть и маклеры-одиночки, которые работают на рынке как FIE. О таких маклерах можно говорить как о профессионалах с известной оговоркой, так как такой маклер может иметь и большой опыт, и совсем не иметь такового, не говоря уже об уровне знаний», - предупредил Краас, добавив, что, поскольку механизм ответственности и контроля маклерской работы недостаточно разработан, такие маклеры часто действуют не в интересах клиента, а только ради собственной выгоды.