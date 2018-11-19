Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дубай за 210 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 149 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубай за 210 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 224 евро
Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 376 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 440 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 472 евро
Туда-обратно из Таллинна в Панаму начиная с 523 евро
Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 610 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 173 евро
Туда-обратно из Риги на Корфу начиная со 169 евро
Туда-обратно из Брюсселя в Рио-де-Жанейро начиная с 396 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 276 евро
Туда-обратно из Каунаса в Тель-Авив начиная с 19 евро