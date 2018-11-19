Пн, 19.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дубай за 210 евро!

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Дубай.

ФОТО: Philip Lange / PantherMedia / Philip Lange / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 149 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубай за 210 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 224 евро

Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 376 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 440 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 472 евро

Туда-обратно из Таллинна в Панаму начиная с 523 евро

Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 610 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 173 евро

Туда-обратно из Риги на Корфу начиная со 169 евро

Туда-обратно из Брюсселя в Рио-де-Жанейро начиная с 396 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 276 евро

Туда-обратно из Каунаса в Тель-Авив начиная с 19 евро

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