Уволенная сотрудница попечительского центра одержала победу

Йыхвиский попечительский центр расторг трудовой договор со Светланой в мае 2018 года по причине утраты доверия. Женщину обвинили в том, что она не выполнила свои обязанности, а именно: дочь одной из подопечных подала 23 мая в попечительский центр жалобу на то, что перед обедом того же дня ее мать еще не была одета и подгузник у нее не поменяли. Ответственной за это центр счел Светлану и в тот же день устроил по этому поводу собрание, на которое Светлана не явилась.

Комиссия по рассмотрению трудовых споров установила, что отвечать за то, что подопечная была оставлена без ухода, Светлана и не должна, поскольку в тот день у нее был выходной. Поэтому и участвовать в вышеупомянутом собрании она тоже не была обязана.

Светлану обвинили также и в краже подгузников, одноразовых перчаток и лекарств. Якобы один из работников информировал об этом руководство и пригрозил, что если действий со стороны руководства не последует, информацию об этом он выложит в Facebook.

Комиссия отметила, что хотя попечительский центр и обвинил работницу в утрате доверия, однако ни одного доказательства того, что имелись основания подозревать работницу в краже, или того, что она нарушила какую-либо из своих обязанностей, Комиссии представлено не было. «Кража подгузников и перчаток не была доказана, не было доказано также, что в обязанности заявителя входило следить за приемом лекарств подопечными. Работодатель не может опираться на устные утверждения другого работника или угрозы, что информацию выложат в Facebook, — считает Комиссия по рассмотрению трудовых споров.

Комиссия сослалась также на характеристику, данную Светлане бывшим членом правления попечительского центра Мессурме Писаревой: активная в работе, отзывчивая, добросовестная, заботливая, благонадежная, честная.

29 мая попечительский центр передал в полицию сообщение о преступлении, утверждая, будто Светлана связана с пропажей двух упаковок перчаток и трех коробок подгузников — ущерб составил в сумме 250,40 евро, — но полиция еще не приняла решения в начатом уголовном производстве.

«Таким образом, предъявленные в отношении работницы подозрения не нашли подтверждения. Комиссия считает, что сообщение в полицию о своих подозрениях не может являться основанием для расторжения трудового договора вследствие утраты работодателем доверия. Расторжение трудового договора по причине утраты доверия не подтверждено ни одним из представленных документов, то есть причинение ущерба работодателю не доказано», — констатирует комиссия по трудовым спорам.