Уволенная сотрудница попечительского центра одержала победу

Увольнение работницы по уходу из Йыхвиского попечительского центра Комиссия по рассмотрению трудовых споров признала незаконным, поскольку вменяемые ей в вину невыполнение обязанностей и кража не нашли подтверждения, передает «Северное побережье».
Йыхвиский попечительский центр расторг трудовой договор со Светланой в мае 2018 года по причине утраты доверия. Женщину обвинили в том, что она не выполнила свои обязанности, а именно: дочь одной из подопечных подала 23 мая в попечительский центр жалобу на то, что перед обедом того же дня ее мать еще не была одета и подгузник у нее не поменяли. Ответственной за это центр счел Светлану и в тот же день устроил по этому поводу собрание, на которое Светлана не явилась.
Комиссия по рассмотрению трудовых споров установила, что отвечать за то, что подопечная была оставлена без ухода, Светлана и не должна, поскольку в тот день у нее был выходной. Поэтому и участвовать в вышеупомянутом собрании она тоже не была обязана.
Светлану обвинили также и в краже подгузников, одноразовых перчаток и лекарств. Якобы один из работников информировал об этом руководство и пригрозил, что если действий со стороны руководства не последует, информацию об этом он выложит в Facebook.
Комиссия отметила, что хотя попечительский центр и обвинил работницу в утрате доверия, однако ни одного доказательства того, что имелись основания подозревать работницу в краже, или того, что она нарушила какую-либо из своих обязанностей, Комиссии представлено не было. «Кража подгузников и перчаток не была доказана, не было доказано также, что в обязанности заявителя входило следить за приемом лекарств подопечными. Работодатель не может опираться на устные утверждения другого работника или угрозы, что информацию выложат в Facebook, — считает Комиссия по рассмотрению трудовых споров.
Комиссия сослалась также на характеристику, данную Светлане бывшим членом правления попечительского центра Мессурме Писаревой: активная в работе, отзывчивая, добросовестная, заботливая, благонадежная, честная.
29 мая попечительский центр передал в полицию сообщение о преступлении, утверждая, будто Светлана связана с пропажей двух упаковок перчаток и трех коробок подгузников — ущерб составил в сумме 250,40 евро, — но полиция еще не приняла решения в начатом уголовном производстве.
«Таким образом, предъявленные в отношении работницы подозрения не нашли подтверждения. Комиссия считает, что сообщение в полицию о своих подозрениях не может являться основанием для расторжения трудового договора вследствие утраты работодателем доверия. Расторжение трудового договора по причине утраты доверия не подтверждено ни одним из представленных документов, то есть причинение ущерба работодателю не доказано», — констатирует комиссия по трудовым спорам.
Жалобу Светланы удовлетворили частично. Хотя она и ходатайствовала о компенсации в размере 2028,40 eвро за то, что ее не уведомили об увольнении заранее, а также о средней зарплате за три месяца в сумме 6389,52 eвро, комиссия, однако, в ее пользу востребовала в целом 2278,44 евро, а также признала расторжение трудового договора ничтожным, решив в то же время считать договор прекращенным.
Заместитель члена правления Йыхвиского попечительского центра Тамара Луйгас сказала «Северному побережью», что они не станут оспаривать это решение, но если уголовное расследование подтвердит, что Светлана виновата в пропаже имущества попечительского центра, у них будет возможность востребовать с нее эти деньги.
Это был уже второй в 2018 году спор, когда с попечительского центра востребуют возмещение за незаконное расторжение трудового договора. С 12 февраля этого года на основании решения, вынесенного пятью днями ранее, была уволена прежний член правления центра Мессурме Писарева.
В марте Писарева сделала попечительскому центру предложение найти внесудебное решение, но безуспешно, и тогда она обратилась в Вируский уездный суд.
Суд счел, что ответчик отозвал истца без всякого предварительного уведомления, причем ответчик не придерживался предусмотренного в договоре и законе срока предварительного уведомления.
«В то же время ответчик начиная с произошедшего в феврале отзыва и до сегодняшнего дня пытался установить различные недостатки в работе истца, которые не были известны ответчику в момент принятия решения об отзыве. Суд, ознакомившись с протоколом отзыва и проанализировав его, находит, что у ответчика в момент отзыва отсутствовала всяческая разумная необходимость для расторжения договора без соблюдения срока предварительного уведомления. И в случае, если ответчик желал немедленного отзыва, он должен был придерживаться договоренного сторонами срока предварительного уведомления или в случае его уменьшения выплатить истцу компенсацию», — говорится в решении суда.
Суд востребовал с попечительского центра в пользу Писаревой задолженность, компенсацию ущерба и пени на общую сумму 15304,52 евро, а также пени с основного требования до его выполнения. Уездный суд также присудил ответчику, то есть попечительскому центру, оплату судебных издержек на сумму 3960 евро.
Сейчас попечительский центр обратился по поводу этого спора в Тартуский окружной суд, который еще не рассматривал это дело.