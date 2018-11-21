Банковский аналитик: для достойной старости нужно каждый месяц откладывать как минимум по 200 евро

И хотя одновременно с ростом богатства, сбережения каждой пятой семьи не покрывают денежные потребности даже одного месяца, жителей Эстонии нельзя обобщенно обвинять в малой бережливости. Согласно недавно проведенному Kantar Emor исследованию, две трети населения считают сбережения важными. Обеспокоенность вызывает то, что на разовые крупные покупки или для более отдаленной перспективы копят больше в наличных или на расчетном счете – то есть, в местах, которые не принесут дополнительного дохода.

Обсуждение должно сосредоточиться на возникновении финансового разума

Отсутствие привычки думать об увеличении своих денег, и искать для этого решение, является реальной проблемой, и одновременно врагом для тех, кто критически относится ко второй пенсионной ступени.

Забывается простая истина, что забытые в кармане куртки 100 евро и через год останутся 100 евро, но купить на них в магазине продуктов получится на несколько евро меньше, чем годом ранее. Любимые эстонцами расчетные счета и наличные, которые не зарабатывают ничего, в любом случае уступают снижению покупательской способности денег, то есть инфляции – залеживаясь, деньги сгорают и выдают производительность с минусовой отметкой. Например, в этом году цены выросли, то есть покупательская способность денег снизилась в среднем примерно на 3,5 процента.

Но ситуация небезнадежная, что подтверждают и исследования. И хотя лишь пятая часть эстонских семей признают, что они вложили деньги в какой-то класс имущества – будь-то акции, доли в фондах, недвижимость или совместное финансирование – те, кто это сделал, в ближайшее время планируют увеличить свои инвестиции. Две трети из тех, у кого уже есть акции, в ближайшее время планируют их докупить. Это четко показывает, что тот, кто уже присоединился к международному финансовому рынку и по первому позитивному опыту стал богаче, по-прежнему хотят получать свою долю от лучших представителей капиталистической экономической системы, то есть от общественных предприятий и бирж, где все могут участвовать в историях роста лучших фирм мира.

Мы очень мало думаем о будущем

В то же время, лишь 29 процентов жителей Эстонии при накоплении денег думают о лучшем времени на пенсии. Ясно, что для того, чтобы когда-то в будущем удобно обосноваться на пенсии, нужно намного больше денег, чем государственная пенсия, вторая ступень или они обе. Как мы недавно посчитали в LHV, человек, получающий в месяц 1000 евро чистыми на руки должен кроме выплат по пенсионной ступени каждый месяц откладывать как минимум пару сотен евро, чтобы в будущем на пенсии сохранить такой же, или очень близкий к нему, стандарт жизни. Но и тут все зависит от того, насколько большую производительность сможет показать за годы выбранная человеком инвестиция. Расчет основан на предпочтении, что государственная пенсия (первая ступень) и обязательное накопление (вторая ступень) сохранятся в том же объеме, что и сейчас. И как минимум одно из этих предпочтений, при все сокращающемся количестве работников в стране, уже оказалось под сомнением.

И не стоит совершать ошибку, считая, что находясь на пенсии, люди тратят меньше, или откуда-то прибудет белый пароход – проведенное несколько лет назад банком SEB исследование признало, что лишь четверть недавних пенсионеров Эстонии получили к пенсии больше денег. А более половины ответивших на вопросы сказали, что с меньшим доходом сложно смириться и справиться.