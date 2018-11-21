Банковский аналитик: для достойной старости нужно каждый месяц откладывать как минимум по 200 евро

Зарабатывающий сегодня 1000 евро чистыми на руки человек к платежам по пенсионной ступени должен бы каждый месяц откладывать пару сотен евро, чтобы приятно и радостно провести пенсионные годы, пишет в Postimees младший аналитик банка LHV Герт Синилоо.
Несколько дней назад «Актуальная камера» спросила у людей, что бы они сделали с деньгами по второй пенсионной ступени, если бы им их вернули. Примерно половина из них на камеру заявили, что они инвестировали бы деньги во что-то, но затрудняются сказать сразу, во что именно. Остальные честно признались, что потратили бы все: сделали бы дома ремонт, или нашли какую-то другую потребность.
И хотя сейчас началась борьба за то, кто сумеет жестче высказаться о второй пенсионной ступени, суровая правда заключается в том, что для большинства людей вторая ступень – это единственное финансовое имущество. Однако эстоноземельцы становятся все состоятельнее, поэтому нам нужно больше думать и о будущем, а также о том, как начать инвестировать, поскольку у большинства из нас слишком мало денег, чтобы не заставлять их расти.
Эстонцы верят в наличность и банковский счет
Во время прежних обсуждений, критики пенсионной ступени узрели волшебную палочку в том, что люди начнут инвестировать деньги в самих себя. Но нынешние факты этому не благоволят. По последним данным (второй квартал 2018 года), на банковских счетах и в наличности домохозяйств Эстонии имеются 8,2 миллиарда евро. По сравнению с временами десятилетней давности, эта сумма выросла более чем в два раза. Ничего особо удивительного тут нет – зарплаты растут, а у людей появляется все больше свободных денег. Эстония все богатеет, и это отражается и на банковских счетах людей. Кроме того, большая часть людей стремится предпочесть так называемые поддерживаемые решения, то есть когда во время прошлого экономического кризиса государство предложило временно делать дополнительные платежи во вторую ступень, на это откликнулись более половины клиентов LHV.
В то же время, отношение к акциям биржевого рынка и инвестиционным фондам осталось на том же уровне по сбережениям и наличности, хотя денег, которые можно было бы инвестировать, за годы увеличилось в два раза. То есть крупного скачка в инвестировании не произошло. Несколько преувеличив, можно сказать, что, несмотря на все растущую волну известных инвесторов и блогеров, лишь немногие из нас занялись вложением денег. Цифры подтверждают то, что жители Эстонии говорят о самих себе: мы очень верим в обычный банковский счет и наличность – если появляются деньги, предпочитаем хранить свои богатства или под матрасов, или на банковском счете с нулевым процентом.
Статистика показывает, что банковский счет и наличность – первый выбор тех, кто ни разу не инвестировал. Вывод просматривается четкий и общий: мы ничего не умеем делать с деньгами даже тогда, когда их хватает, и они остаются. Обязательно купить ценные бумаги планируют лишь несколько процентов жителей Эстонии, хотя именно рынок акций предлагает самую крупную за все времена долгосрочную продуктивность – то есть деньги инвесторов растут все больше.
И хотя одновременно с ростом богатства, сбережения каждой пятой семьи не покрывают денежные потребности даже одного месяца, жителей Эстонии нельзя обобщенно обвинять в малой бережливости. Согласно недавно проведенному Kantar Emor исследованию, две трети населения считают сбережения важными. Обеспокоенность вызывает то, что на разовые крупные покупки или для более отдаленной перспективы копят больше в наличных или на расчетном счете – то есть, в местах, которые не принесут дополнительного дохода.
Обсуждение должно сосредоточиться на возникновении финансового разума
Отсутствие привычки думать об увеличении своих денег, и искать для этого решение, является реальной проблемой, и одновременно врагом для тех, кто критически относится ко второй пенсионной ступени.
Забывается простая истина, что забытые в кармане куртки 100 евро и через год останутся 100 евро, но купить на них в магазине продуктов получится на несколько евро меньше, чем годом ранее. Любимые эстонцами расчетные счета и наличные, которые не зарабатывают ничего, в любом случае уступают снижению покупательской способности денег, то есть инфляции – залеживаясь, деньги сгорают и выдают производительность с минусовой отметкой. Например, в этом году цены выросли, то есть покупательская способность денег снизилась в среднем примерно на 3,5 процента.
Но ситуация небезнадежная, что подтверждают и исследования. И хотя лишь пятая часть эстонских семей признают, что они вложили деньги в какой-то класс имущества – будь-то акции, доли в фондах, недвижимость или совместное финансирование – те, кто это сделал, в ближайшее время планируют увеличить свои инвестиции. Две трети из тех, у кого уже есть акции, в ближайшее время планируют их докупить. Это четко показывает, что тот, кто уже присоединился к международному финансовому рынку и по первому позитивному опыту стал богаче, по-прежнему хотят получать свою долю от лучших представителей капиталистической экономической системы, то есть от общественных предприятий и бирж, где все могут участвовать в историях роста лучших фирм мира.
Мы очень мало думаем о будущем
В то же время, лишь 29 процентов жителей Эстонии при накоплении денег думают о лучшем времени на пенсии. Ясно, что для того, чтобы когда-то в будущем удобно обосноваться на пенсии, нужно намного больше денег, чем государственная пенсия, вторая ступень или они обе. Как мы недавно посчитали в LHV, человек, получающий в месяц 1000 евро чистыми на руки должен кроме выплат по пенсионной ступени каждый месяц откладывать как минимум пару сотен евро, чтобы в будущем на пенсии сохранить такой же, или очень близкий к нему, стандарт жизни. Но и тут все зависит от того, насколько большую производительность сможет показать за годы выбранная человеком инвестиция. Расчет основан на предпочтении, что государственная пенсия (первая ступень) и обязательное накопление (вторая ступень) сохранятся в том же объеме, что и сейчас. И как минимум одно из этих предпочтений, при все сокращающемся количестве работников в стране, уже оказалось под сомнением.
И не стоит совершать ошибку, считая, что находясь на пенсии, люди тратят меньше, или откуда-то прибудет белый пароход – проведенное несколько лет назад банком SEB исследование признало, что лишь четверть недавних пенсионеров Эстонии получили к пенсии больше денег. А более половины ответивших на вопросы сказали, что с меньшим доходом сложно смириться и справиться.
Таким образом, и нынешнее обсуждение второй ступени должно сосредоточиться на общей финансовой разумности и повышении инвестиционных знаний, которые в будущем могли бы привести к более богатой и радостной старости.