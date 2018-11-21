Ср, 21.11.2018
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  • Не упустите шанс! На некоторых заправках Таллинна резко упали цены на бензин

Не упустите шанс! На некоторых заправках Таллинна резко упали цены на бензин

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В среду днем, 21 ноября, разница в ценах на заправочных станциях в Таллинне составляла до десяти центов. Это началось после того, как сети Olerex и Circle K начали на своих АЗС, расположенных на Лаагна-теэ, ценовую войну.

В то время как на большинстве автозаправочных станций литр 95-го бензина стоит 1,3-1,34 евро, на АЗС сетей Circle K и Olerex в начале Лаагна-теэ можно заправиться за 1,24 и 1,25 евро, передает Rus.ERR.

Дизельное топливо на этих расположенных по соседству АЗС стоит 1,26 и 1,25 евро за литр соответственно.

Цена на нефть марки Brent в последние дни упала ниже 65 долларов за баррель, и это самая низкая цена за прошедшие полтора года.

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