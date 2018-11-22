Rus.Postimees.eeЗа рубежомПресса Британии: Мэй ведет опасную игруПресса Британии: Мэй ведет опасную игруBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать22 ноября 2018, 11:06Британский премьер-министр Тереза Мэй.ФОТО: ANDY RAIN/EPA/ScanpixВ обзоре британской прессы:Недовольных Мэй пока недостаточноПремьеру придется выбирать не из трех, а из двухЛейбористы могут возглавить правительство меньшинстваТори-путч не складываетсяБританские газеты больше всего внимания и места на своих полосах посвящают материалам, связанным с тревожным процессом прохождения согласования плана Терезы Мэй по Брекзиту.Несмотря на то что никаких серьезных подвижек за минувшие дни не произошло, некоторые негативные прогнозы, похоже, оказываются не слишком верными. Но их сменяют другие не менее негативные прогнозы.Guardian рассказывает, что на глазах тает вероятность того, что вотум недоверия премьеру как лидеру партии объявит парламентская фракция консерваторов.Еще на прошлой неделе пресса и источники внутри партии тори говорили о том, что осталось собрать буквально последние несколько заявлений, и вот-вот начнется процедура голосования по доверию премьеру.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментироватьБрекзитвеликобританияпрессатереза мэй