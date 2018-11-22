Британский премьер-министр Тереза Мэй.

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В обзоре британской прессы:

Тори-путч не складывается

Британские газеты больше всего внимания и места на своих полосах посвящают материалам, связанным с тревожным процессом прохождения согласования плана Терезы Мэй по Брекзиту.

Несмотря на то что никаких серьезных подвижек за минувшие дни не произошло, некоторые негативные прогнозы, похоже, оказываются не слишком верными. Но их сменяют другие не менее негативные прогнозы.

Guardian рассказывает, что на глазах тает вероятность того, что вотум недоверия премьеру как лидеру партии объявит парламентская фракция консерваторов.

Еще на прошлой неделе пресса и источники внутри партии тори говорили о том, что осталось собрать буквально последние несколько заявлений, и вот-вот начнется процедура голосования по доверию премьеру.