Чт, 22.11.2018
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На Северо-Востоке страны стартуют учения «Щит-2018»

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Фото иллюстративное

ФОТО: Mihkel Maripuu

На Северо-Востоке готовятся к масштабным учениям "Щит-2018". Добровольцы Кайтселийта и сотрудники Департамента полиции и погранохраны отработают действия при массовых нарушениях общественного порядка и задержании вооруженных преступных группировок.

В учениях примет участие свыше тысячи человек. Организаторы просят население отнестись к ситуации с пониманием и обещают как можно меньше нарушать спокойствие, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Учения в основном пройдут на территории волости Алутагузе - в поселках Ийзаку и Мяэтагузе - а также в уездах Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа. 

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