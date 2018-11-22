На Северо-Востоке страны стартуют учения «Щит-2018»
22 ноября 2018, 21:47
На Северо-Востоке готовятся к масштабным учениям "Щит-2018". Добровольцы Кайтселийта и сотрудники Департамента полиции и погранохраны отработают действия при массовых нарушениях общественного порядка и задержании вооруженных преступных группировок.
В учениях примет участие свыше тысячи человек. Организаторы просят население отнестись к ситуации с пониманием и обещают как можно меньше нарушать спокойствие, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Учения в основном пройдут на территории волости Алутагузе - в поселках Ийзаку и Мяэтагузе - а также в уездах Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа.