Покупатели квартир обратили свой взор на частные дома: это может обойтись дешевле

«Если в период самого глубокого спада в Таллинне средняя стоимость квадратного метра в квартирах составляла 701 евро, то теперь она превышает 1800 евро. И, как следствие, это повышение, в свою очередь, изменило планы многих семей приобрести жилье, поскольку цены стали попросту недосягаемыми», – сказал маклер Pindi Kinnisvara Олав Леок.

«Для тех же, кто до сих пор может позволить себе приобретение нового жилья, альтернативой, представляющей все больший интерес, стали рядные, парные и частные дома, поскольку разница между ценой квартиры и частного дома практически исчезла. Покупке частных домов благоприятствует также и то обстоятельство, что по сравнению с квартирой, в большем по площади частном доме обычно могут проживать представители разных поколений».