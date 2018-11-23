Покупатели квартир обратили свой взор на частные дома: это может обойтись дешевле

По сравнению с кризисным периодом цены на квартиры взлетели более чем в два раза, что, в свою очередь, вынуждает все большее количество людей обращать свой взор на рынок частных домов, где повышение цен было более умеренным.
«Если в период самого глубокого спада в Таллинне средняя стоимость квадратного метра в квартирах составляла 701 евро, то теперь она превышает 1800 евро. И, как следствие, это повышение, в свою очередь, изменило планы многих семей приобрести жилье, поскольку цены стали попросту недосягаемыми», – сказал маклер Pindi Kinnisvara Олав Леок.
«Для тех же, кто до сих пор может позволить себе приобретение нового жилья, альтернативой, представляющей все больший интерес, стали рядные, парные и частные дома, поскольку разница между ценой квартиры и частного дома практически исчезла. Покупке частных домов благоприятствует также и то обстоятельство, что по сравнению с квартирой, в большем по площади частном доме обычно могут проживать представители разных поколений».
«Мы, безусловно, не советуем всем, кто желает сменить свое жилье, срочно продавать квартиру и взамен приобретать частный дом. Обслуживание частного дома требует значительно большего времени, кроме того, большая часть районов частной застройки расположена далеко от школ, детских садов и прочих удобств. Для того чтобы сменить квартиру на дом, необходимо исходить из реальных возможностей, потребностей и желаний каждой семьи. Осмелимся, однако, утверждать, что в течение следующих двух лет рынок земельных участков и частных домов будет развиваться несколько быстрее», – добавил Леок.