Путин призвал улучшать жизнь россиян реально, а не на бумаге

"Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях - там, где люди живут. Нам нужно, чтобы люди увидели изменения реально, не на бумаге, не в отчетах", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета России, посвященном реализации национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года.

В качестве подтверждения своих слов он привел известное выражение "средняя температура по больнице". "Вот, нам средней не нужно, нам нужен конкретный результат", - сказал Путин.

В качестве примеров подобных показателей на бумаге, которые не всегда соответствуют реальной жизни, он привел такой показатель, как увеличение в два раза посещений учреждений культуры.

"Сразу возникает вопрос: кто будет посещать эти учреждения? Какие это учреждения культуры? Их будут посещать одни и те же люди, которые просто будут чаще ходить? Либо это будут разные люди? И самое главное, что они там увидят? Насколько то, что они увидят и почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою неразрывную связь с национальной культурой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры и так далее?" - пояснил свою мысль президент.

Еще один пример он привел из сферы инфраструктуры.

"Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно, ям не будет больше на дорогах, или они останутся, и просто изменят нормативы, и то, что сегодня 30-35%, завтра уже будет считаться 40-50%, а ямы как были, так и останутся?" - сказал президент.

В связи с этим он призвал не довольствоваться гладкими и красивыми формулировками на бумаге, а добиваться реальных улучшений в жизни, чтобы люди их почувствовали.