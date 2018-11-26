СМИ: гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу

По его словам, разрешение было дано около 04:00 по Москве (3.00 по Таллинну), первые суда уже следуют через Керчь-Еникальский канал.

ФСБ перекрыла Керченский пролив для гражданских судов 25 ноября из-за провокации украинских военных, нарушивших государственную границу России. Позднее в тот же день были задержаны суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские военные, не признающие российского статуса Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.