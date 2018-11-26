Нападение на Индрека Таранда: Юри Ратас осудил агрессию пикетчиков EKRE

«Эстонский народ всегда умел выражать свое мнение мирным путем. Мы делали так в дни Поющей революции, вместе стоя в Балтийской цепочке и восстанавливая независимость своего государства», - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

«Мы приняли единственно верное решение, избрав путь демократического общества, где мы разрешаем свои разногласия путем переговоров и поиска согласия», - написал Ратас. - Я осуждаю любое применение насилия в защиту взглядов и нападения на оппонентов. Вместо рук и ног мы должны задействовать наши рты, головы и сердца».

Ратас отметил, что публичное выражение своей позиции и проведение акций является неотъемлемой частью демократии.

«Оно сопровождается также ответственностью за обеспечение безопасности участников пикета и посторонних и уважительным отношением ко всем придерживающимся отличных от нас взглядов людям. К сожалению, на сегодняшней акции EKRE мы увидели, что организаторы не смогли или не пожелали этого сделать. Мы должны решительно выступать против насилия и раскола общества. Мы должны быть способны обсуждать даже самые сложные вопросы в нашем достойном столетнем государстве аргументированно и мирно», - написал Ратас.