Samsung Galaxy S10 Plus обещает рекорд производительности

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S10 Plus с модельным номером SM-G975F и кодовым названием beyond2, работающего на базе нового процессора Exynos 9820.
Смартфон показал рекордные среди смартфонов на базе Android результаты — 325076 баллов. Для сравнения, флагманские смартфоны серии Huawei Mate 20, вышедшие в октябре и работающие на базе 7-нанометрового Kirin 980, набрали от 303 до 311 тысяч баллов. Это позволило им возглавить октябрьский рейтинг AnTuTu для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android, пишет ferra.ru.
Напомним, процессор Exynos 9820 был совсем недавно представлен компанией Samsung Electronics. Он изготовлен по 8-нанометровому техпроцессу LPP (Low Power Plus) FinFET, который снижает энергопотребление на 10% по сравнению с 10-нанометровом техпроцессом LPP.
Это четвёртое поколение кастомных чипов Samsung, он выполнен с трёхкластерной архитектурой. Процессор содержит два высокопроизводительных кастомных ядра, два ядра Cortex-A75 для оптимальной производительности и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Производитель заявил повышенную на 40% производительность или на 35% энергоэффективность по сравнению с предшественником. Также в состав чипа входит графика ARM Mali-G76 MP12 и модуль нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit).