Samsung Galaxy S10 Plus обещает рекорд производительности

Смартфон показал рекордные среди смартфонов на базе Android результаты — 325076 баллов. Для сравнения, флагманские смартфоны серии Huawei Mate 20, вышедшие в октябре и работающие на базе 7-нанометрового Kirin 980, набрали от 303 до 311 тысяч баллов. Это позволило им возглавить октябрьский рейтинг AnTuTu для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android, пишет ferra.ru.

Напомним, процессор Exynos 9820 был совсем недавно представлен компанией Samsung Electronics. Он изготовлен по 8-нанометровому техпроцессу LPP (Low Power Plus) FinFET, который снижает энергопотребление на 10% по сравнению с 10-нанометровом техпроцессом LPP.