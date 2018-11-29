Президентские выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили

Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), а ее соперник - кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - набрал 40,48% (780 633 голоса), передает "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии.

Явка избирателей во втором туре выборов составила 56,23%. Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

Второй тур выборов состоялся в среду, 28 ноября. Вечером того же дня уже было ясно, что Саломе Зурабишвили лидирует. Между тем оппозиция не спешит признавать итоги выборов, а экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что выборы были недемократическими.

"Я никогда не признаю результаты этих выборов. То, что произошло сегодня, - это не были выборы. Это не был демократический процесс", - заявил Саакашвили, который находится сейчас в Нидерландах. Он призвал граждан Грузии начать акции протеста и перейти на положение массового неповиновения властям.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году. Окончила Институт политических наук Франции, училась в Колумбийском университете США и специализировалась на изучении России. С 1974 года работала в структуре МИД Франции, с конца 2003 года была послом Франции в Грузии.

В марте 2004 года президент Саакашвили назначил ее главой МИД Грузии, в октябре 2005 года она была освобождена с этого поста после публичной критики Саакашвили. Затем она находилась в оппозиции, участвовала в акциях с требованиями отставки Саакашвили. В 2016 ее избрали депутатом парламента Грузии. В августе 2018 года Зурабишвили заявила, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат.

В первом туре Зурабишвили набрала 38,66%, а ее оппонент Вашадзе - 37,7% голосов. Третье место на выборах занял кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, голоса за которого отдали около 175 тысяч человек (10,97%). За лидера Лейбористкой партии Шалву Нателашвили проголосовали 3,76% избирателей.