Чт, 29.11.2018
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Samsung представила недорогие SSD-накопители повышенной емкости

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Фото иллюстративное

ФОТО: Digitark

Компания Samsung представила новую линейку недорогих SSD-накопителей потребительского класса 860 QVO объемом до 4 ТБ. Использование фирменной высокоплотной NAND флеш-памяти с архитектурой MLC с четырьмя битами на ячейку позволило сделать такие накопители более доступными для массового рынка.

Samsung SSD 860 QVO

«Сегодня пользователи создают, хранят и используют еще больше "тяжелых" файлов, чем когда-либо — речь идет о видео в высоком разрешении, современных играх и т.д. Все это увеличивает потребность в еще более вместительных и производительных устройствах хранения. Samsung сохраняет лидирующие позиции на рынке многотерабайтных SSD и представляет линейку накопителей Samsung 860 QVO, отличающихся высокой производительностью, надежностью, и обеспечивающих выгодное предложение для потребителей по всему миру», — отметил доктор Майк Манг, вице-президент по маркетингу направления элементов памяти в Samsung Electronics.

Накопители линейки 860 QVO построены на базе распространенного интерфейса SATA и выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе, благодаря чему подходят для установки в большинство ноутбуков и настольных ПК, пишет 4pda.ru. А сочетание высокой емкости и производительности освобождает пользователей от необходимости установки сразу двух накопителей: SSD для загрузки системы и HDD для хранения данных.

Samsung SSD 860 QVO

Новые накопители обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 550 и 520 МБ/с соответственно. Это достигается благодаря технологии V-NAND с четырьмя битами на ячейку и контроллеру серии MJX. Устройства в линейке 860 QVO используют технологию Intelligent TurboWrite, которая позволяет увеличить скорость работы и при этом дольше сохранять высокую производительность накопителя. 

Для обеспечения оптимальной надежности Samsung указывает общий ресурс накопителей исходя из анализа типовых сценариев использования потребительских SSD-устройств: компания предлагает ограниченную трехлетнюю гарантию или до 1440 ТБ записи для модели емкостью 4 ТБ, и до 720 ТБ и 360 ТБ для версий на 2 ТБ и 1 ТБ соответственно. 

Samsung SSD 860 QVO

Ключевые спецификации новых накопителей Samsung 860 QVO

Интерфейс

SATA 6 Гбит/с

Форм-фактор

2,5-дюйма

Используемая технология памяти

Samsung V-NAND 4-bit MLC

Контроллер

Samsung MJX Controller

Объем DRAM памяти

4 ГБ LPDDR4 для модели на 4 ТБ

2 ГБ LPDDR4 для модели на 2 ТБ

1 ГБ LPDDR4 для модели на 1 ТБ

Емкость

4 ТБ, 2 ТБ, 1 ТБ

Скорость последовательного чтения/записи

До 550/520 МБ/с

Скорость произвольного чтения/записи

До 97K/89K IOPS

ПО для управления

Magician Software для управления SSD

Общий ресурс записи

1440 ТБ (4 ТБ)

720 ТБ (2 ТБ)

360 ТБ (1 ТБ)

Гарантия

Ограниченная трехлетняя гарантия

В России накопители линейки 860 QVO поступят в продажу в январе 2019 года по рекомендованной розничной цене от 10 990 рублей за модель емкостью 1 ТБ.

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