Samsung представила недорогие SSD-накопители повышенной емкости

Компания Samsung представила новую линейку недорогих SSD-накопителей потребительского класса 860 QVO объемом до 4 ТБ. Использование фирменной высокоплотной NAND флеш-памяти с архитектурой MLC с четырьмя битами на ячейку позволило сделать такие накопители более доступными для массового рынка.
«Сегодня пользователи создают, хранят и используют еще больше "тяжелых" файлов, чем когда-либо — речь идет о видео в высоком разрешении, современных играх и т.д. Все это увеличивает потребность в еще более вместительных и производительных устройствах хранения. Samsung сохраняет лидирующие позиции на рынке многотерабайтных SSD и представляет линейку накопителей Samsung 860 QVO, отличающихся высокой производительностью, надежностью, и обеспечивающих выгодное предложение для потребителей по всему миру», — отметил доктор Майк Манг, вице-президент по маркетингу направления элементов памяти в Samsung Electronics.
Накопители линейки 860 QVO построены на базе распространенного интерфейса SATA и выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе, благодаря чему подходят для установки в большинство ноутбуков и настольных ПК, пишет 4pda.ru. А сочетание высокой емкости и производительности освобождает пользователей от необходимости установки сразу двух накопителей: SSD для загрузки системы и HDD для хранения данных.
Новые накопители обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 550 и 520 МБ/с соответственно. Это достигается благодаря технологии V-NAND с четырьмя битами на ячейку и контроллеру серии MJX. Устройства в линейке 860 QVO используют технологию Intelligent TurboWrite, которая позволяет увеличить скорость работы и при этом дольше сохранять высокую производительность накопителя.
Для обеспечения оптимальной надежности Samsung указывает общий ресурс накопителей исходя из анализа типовых сценариев использования потребительских SSD-устройств: компания предлагает ограниченную трехлетнюю гарантию или до 1440 ТБ записи для модели емкостью 4 ТБ, и до 720 ТБ и 360 ТБ для версий на 2 ТБ и 1 ТБ соответственно.
Ключевые спецификации новых накопителей Samsung 860 QVO
Интерфейс
SATA 6 Гбит/с
Форм-фактор
2,5-дюйма
Используемая технология памяти
Samsung V-NAND 4-bit MLC
Контроллер
Samsung MJX Controller
Объем DRAM памяти
4 ГБ LPDDR4 для модели на 4 ТБ
2 ГБ LPDDR4 для модели на 2 ТБ
1 ГБ LPDDR4 для модели на 1 ТБ
Емкость
4 ТБ, 2 ТБ, 1 ТБ
Скорость последовательного чтения/записи
До 550/520 МБ/с
Скорость произвольного чтения/записи
До 97K/89K IOPS
ПО для управления
Magician Software для управления SSD
Общий ресурс записи
1440 ТБ (4 ТБ)
720 ТБ (2 ТБ)
360 ТБ (1 ТБ)
Гарантия
Ограниченная трехлетняя гарантия
В России накопители линейки 860 QVO поступят в продажу в январе 2019 года по рекомендованной розничной цене от 10 990 рублей за модель емкостью 1 ТБ.