Samsung представила недорогие SSD-накопители повышенной емкости

«Сегодня пользователи создают, хранят и используют еще больше "тяжелых" файлов, чем когда-либо — речь идет о видео в высоком разрешении, современных играх и т.д. Все это увеличивает потребность в еще более вместительных и производительных устройствах хранения. Samsung сохраняет лидирующие позиции на рынке многотерабайтных SSD и представляет линейку накопителей Samsung 860 QVO, отличающихся высокой производительностью, надежностью, и обеспечивающих выгодное предложение для потребителей по всему миру», — отметил доктор Майк Манг, вице-президент по маркетингу направления элементов памяти в Samsung Electronics.

Накопители линейки 860 QVO построены на базе распространенного интерфейса SATA и выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе, благодаря чему подходят для установки в большинство ноутбуков и настольных ПК, пишет 4pda.ru. А сочетание высокой емкости и производительности освобождает пользователей от необходимости установки сразу двух накопителей: SSD для загрузки системы и HDD для хранения данных.

Новые накопители обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 550 и 520 МБ/с соответственно. Это достигается благодаря технологии V-NAND с четырьмя битами на ячейку и контроллеру серии MJX. Устройства в линейке 860 QVO используют технологию Intelligent TurboWrite, которая позволяет увеличить скорость работы и при этом дольше сохранять высокую производительность накопителя.

Для обеспечения оптимальной надежности Samsung указывает общий ресурс накопителей исходя из анализа типовых сценариев использования потребительских SSD-устройств: компания предлагает ограниченную трехлетнюю гарантию или до 1440 ТБ записи для модели емкостью 4 ТБ, и до 720 ТБ и 360 ТБ для версий на 2 ТБ и 1 ТБ соответственно.

Ключевые спецификации новых накопителей Samsung 860 QVO

Интерфейс SATA 6 Гбит/с Форм-фактор 2,5-дюйма Используемая технология памяти Samsung V-NAND 4-bit MLC Контроллер Samsung MJX Controller Объем DRAM памяти 4 ГБ LPDDR4 для модели на 4 ТБ 2 ГБ LPDDR4 для модели на 2 ТБ 1 ГБ LPDDR4 для модели на 1 ТБ Емкость 4 ТБ, 2 ТБ, 1 ТБ Скорость последовательного чтения/записи До 550/520 МБ/с Скорость произвольного чтения/записи До 97K/89K IOPS ПО для управления Magician Software для управления SSD Общий ресурс записи 1440 ТБ (4 ТБ) 720 ТБ (2 ТБ) 360 ТБ (1 ТБ) Гарантия Ограниченная трехлетняя гарантия