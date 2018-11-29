«Я решил, так будет лучше»: Трамп отменил встречу с Путиным

"Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что будет готов провести встречу с президентом РФ, когда последствия инцидента в Керченском проливе будут устранены, передает Newsru. "Я буду снова готов к содержательному саммиту, как только эта ситуация будет урегулирована", - написал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи. Он подчеркнул, что Путин не менял планы участия в саммите Группы двадцати. "Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - подчеркнул президентский пресс-секретарь.

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - добавил он.

Президент США ранее заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее очень хорошее время. Он также утверждал, что примет окончательное решение только после получения окончательного доклада своих помощников по вопросам национальной безопасности и внешней политики относительно произошедшего в Керченском проливе.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита "двадцатки". Однако через несколько часов после этого Трамп по существу не исключил своего отказа от встречи из-за ситуации в Керченском проливе. Нынешнее совещание Группы двадцати пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил в среду, что президенты предположительно переговорят один на один, а затем подключат к беседе членов своих делегаций. По его словам, состав участников встречи согласован, однако никакой конкретики по этому поводу не приводится.

Последний раз лидеры России и США смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на "полях" мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.