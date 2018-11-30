Трудовая инспекция: самые серьезные несчастные случаи на производстве происходят в маленьких фирмах

Из всех зарегистрированных за 11 месяцев 2018 года 4673 несчастных случаев на производстве, 3014 произошли на предприятиях маленьких и средних размеров. На счету этих фирм остается и три четверти всех несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

В этом году на работе погибли семь человек, кроме того, уточняются обстоятельства гибели еще четверых. Один из погибших работал на предприятии среднего размера, шестеро – на маленьких, а четверо на микропредприятиях. Люди погибли при металлопереработке, на стройке, в грузоперевозках и на складах, в горной промышленности, а также при производстве электроэнергии. На крупных предприятиях не было в этом году ни одного несчастного случая на производстве, приведших к смерти работника.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, самым крупным работодателем Эстонии можно считать мелкие предприятия, которые часто являются семейными фирмами: «На микро- и мелких предприятиях рабочую безопасность отодвигают на задний план, поскольку все внимание направлено на основную деятельность, а ресурсов на создание рабочей среды не хватает. Но статистика подтверждает, что именно на предприятиях маленьких и средних размеров происходит много несчастных случаев с тяжелыми последствиями».

По словам Марипуу, на основании статистики можно утверждать, что рабочая безопасность на крупных предприятиях улучшилась, а мелкие предприятия нуждаются в большей поддержке: «В сотрудничестве с работодателями мы разрабатываем инфосистему, чтобы помочь и мелким фирмам создать хорошую рабочую среду, и через это сохранить жизни и здоровье работников».

В прошлом году были зарегистрированы 5184 несчастных случаев на производстве, 59 процентов из которых произошли на мелких предприятиях. В прошлом году на работе погибли девять человек, восемь из которых были работниками микро-, мелких или средних предприятий.

По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году в Эстонии были 54 652 предприятий, на которых работал хотя бы один работник. 85 процентов из них были микропредприятиями, на которых работали меньше десяти работников.