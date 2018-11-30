Трудовая инспекция: самые серьезные несчастные случаи на производстве происходят в маленьких фирмах

За 11 месяцев этого года были зарегистрированы 4673 несчастных случая на производстве. 64 процента несчастных случая на производстве произошли на маленьких и средних размеров предприятиях. Все погибшие в этом году на работе люди были работниками микро-, маленьких и средних размеров фирм, пишет Postimees.
Из всех зарегистрированных за 11 месяцев 2018 года 4673 несчастных случаев на производстве, 3014 произошли на предприятиях маленьких и средних размеров. На счету этих фирм остается и три четверти всех несчастных случаев с тяжелыми последствиями.
В этом году на работе погибли семь человек, кроме того, уточняются обстоятельства гибели еще четверых. Один из погибших работал на предприятии среднего размера, шестеро – на маленьких, а четверо на микропредприятиях. Люди погибли при металлопереработке, на стройке, в грузоперевозках и на складах, в горной промышленности, а также при производстве электроэнергии. На крупных предприятиях не было в этом году ни одного несчастного случая на производстве, приведших к смерти работника.
По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, самым крупным работодателем Эстонии можно считать мелкие предприятия, которые часто являются семейными фирмами: «На микро- и мелких предприятиях рабочую безопасность отодвигают на задний план, поскольку все внимание направлено на основную деятельность, а ресурсов на создание рабочей среды не хватает. Но статистика подтверждает, что именно на предприятиях маленьких и средних размеров происходит много несчастных случаев с тяжелыми последствиями».
По словам Марипуу, на основании статистики можно утверждать, что рабочая безопасность на крупных предприятиях улучшилась, а мелкие предприятия нуждаются в большей поддержке: «В сотрудничестве с работодателями мы разрабатываем инфосистему, чтобы помочь и мелким фирмам создать хорошую рабочую среду, и через это сохранить жизни и здоровье работников».
В прошлом году были зарегистрированы 5184 несчастных случаев на производстве, 59 процентов из которых произошли на мелких предприятиях. В прошлом году на работе погибли девять человек, восемь из которых были работниками микро-, мелких или средних предприятий.
По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году в Эстонии были 54 652 предприятий, на которых работал хотя бы один работник. 85 процентов из них были микропредприятиями, на которых работали меньше десяти работников.
На микропредприятии работают до 10 работников, мелким считается предприятие с 10-49 работниками, а средним – до 249 работников.