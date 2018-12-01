Падение цен на нефть в ноябре стало сильнейшим за 10 лет

Нефть техасской марки WTI в ноябре подешевела на 22,4 процента. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи в пятницу составила 50,5 доллара за баррель. В октябре 2008 года Brent за месяц подешевела на 33,4 процента, а WTI – на 32,6 процента.

Как отмечает "Интерфакс", имеются опасения, что без снижения добычи нефти рынок ждет очередной избыток предложения, который привел к обвалу цен в 2014 году.