Падение цен на нефть в ноябре стало сильнейшим за 10 лет

Падение цен на нефть в ноябре стало самым сильным за последние 10 лет, сообщило в пятницу, 30 ноября, финансовое онлайн-издание Investing.com. По сравнению с началом месяца цена нефти североморской марки Brent снизилась на 21,6 процента. Стоимость январских фьючерсов нефти Brent 30 ноября на торгах на лондонской бирже ICE составила 58,58 доллара за баррель, передает Deutsche Welle.
Нефть техасской марки WTI в ноябре подешевела на 22,4 процента. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи в пятницу составила 50,5 доллара за баррель. В октябре 2008 года Brent за месяц подешевела на 33,4 процента, а WTI – на 32,6 процента.
Как отмечает "Интерфакс", имеются опасения, что без снижения добычи нефти рынок ждет очередной избыток предложения, который привел к обвалу цен в 2014 году.
Между тем, как сообщил Bloomberg, экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала организации сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года с целью избежать избытка предложения в будущем году. В Вене на 6 декабря запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором может быть рассмотрено это предложение. Однако рекомендации комиссии не обязательны к исполнению.