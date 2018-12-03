Спасательный департамент нагрянет с проверками в торговые центры

«В течении года торговые центры и магазины посещают миллионы людей. Крупные торговые центры сегодня намного больше чем просто магазины – в торговых центрах можно посетить кинотеатр, сходить на тренировку или пообедать с семьей. Поэтому очень важно чтобы соблюдались все правила пожарной безопасности, а в случае несчастного случая люди смогли быстро покинуть здание», - рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Предыдущие проверки Спасательного департамента показывают, что основной проблемой в торговых центрах является эвакуация. Особенно это актуально в период праздников, когда продавцы заставляют эвакуационные пути различным товаром. Вторая проблема связана с тем, что в магазины в торговых центрах часто перестраиваются, а после строительных работ забывают пересмотреть противопожарные решения. Например, важно проследить, чтобы в ходе перестановки или перестройки огнетушитель не оказался за новой полкой, а сигнализационный датчик за временной перегородкой.

Здание должно отвечать всем действующим требования пожарной безопасности – противопожарные секции, наличие системы пожарной сигнализации, наличие системы освещения, не заставленные эвакуационные пути и т.п. «В торговом центре, в котором находятся сотни если не тысячи людей очень важно определить возгорание на ранней стадии. Это позволит людям быстро и безопасно покинуть здание», - сказала Тяхе.

Согласно Закону о пожарной безопасности, юридическое лицо, препятствующее эвакуации, можно оштрафовать на сумму до 3200 евро. К таким нарушениям относиться и складирование товара и прочих вещей на эвакуационных путях.

За первые 10 месяце текущего года в торговых центрах Эстонии произошло 26 пожара из которых 10 начались по причине неполадок в электроприборах и 6 из-за использования открытого огня. В 2017 году произошло 21, в 2016 24 и в 2015 38 возгораний. В основном пожары в торговых центрах начинались из-за электроприборов или использования открытого огня. Это причины более чем половины возгораний в торговых центрах.

Самый крупный пожар в торговом центре за все историю Эстонии произошел в 2009 году в торговом центре «Мустика». Пожар начался со складских помещений магазина электроники и распространился из-за неисправности автоматической системы тушения в торговые залы. Более печальные примеры, однако, в соседних странах - в этом году в России в пожаре торгового центра погибло 64 человека.