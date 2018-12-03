Сандер Кулламаа: спасибо, что помял мне капот

Зачастую причиной аварии становится человеческая ошибка. Но случается, что люди осознанно ведут себя неправильно и плюют на правила. Вышеописанный недавний случай в Тартумаа заставляет задуматься о нашей культуре движения. И в его фокусе не виновник, а общее отношение. Действительно ли мы уважаем и заботимся о других участниках движения. Особенно человечным и элементарным отношение могло бы быть в экстренной ситуации, где кто-то пострадал.

Согласно исследованиям, сами пешеходы считают, что в последние годы увеличилось число тех автовладельцев, которые считаются с пешеходами на дороге. Это косвенно подтверждает и количество аварий, произошедших с пешеходами, которое в последние пять лет несколько уменьшилось: в год в Тартумаа в среднем получают травмы 25 пешеходов. Но полицейские, работающие на месте аварий, часто сталкиваются с проблемным отношением людей.

Пешеходы, оказавшиеся в опасной ситуации или аварии, громко ругают водителей, что они только и умеют, что пялиться в смартфон во время езды и не замечать переходящих улицу пешеходов. А шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру», где у них якобы есть право в любое время вслепую переходить проезжую часть.

При анализе дорожных происшествий в Тартумаа можно сказать, что один другого стоит. Факт, что обе стороны имеют одинаковые возможности поспособствовать более безопасному движению. Кроме того, в авариях с участием пешехода в последние три года виновными оказывались поровну водители и пешеходы: одни не убедились в безопасности перехода, другие слишком резво и не очень внимательно подъехали к переходу. Но последствия важнее того, кто виновен. За три года при участии пешехода в авариях в Тартумаа погибли пять человек и пострадали 67. И здесь тоже в фокусе не виновник, а общее отношение. Необходимо закопать топор войны между водителями и пешеходами и договориться, что всем пойдет на пользу уважительное и заботливое отношение.

Большинство людей хотят, чтобы их окружали на дороге культурные люди. Они звонят по 112, если видят опасного водителя. Сообщают, если пьяный сельский житель пытается живым добраться по обочине домой в темноте. Они не закрывают глаза, не злорадствуют и не уезжают просто так.