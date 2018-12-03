В Таллинне полиция проводит масштабный рейд по проверке автомобилей

Полицейские с полудня начали в окрестностях Певческого поля в Таллинне проверять наличие у автомобилей зимних шин, которые с декабря являются обязательными.
«Погодные условия – зимние, и скользящие на летних шинах создают на дороге дополнительную опасность. Последний срок для замены шин уже прошел, поэтому проводим проверку и при необходимости будем выписывать штрафы», - сказал руководитель патрульной службы Центра слежения за дорожным движением Вармо Рейн.
Рейн отметил, что в поле их наблюдения находятся и зимние шины. «Если на автомобиль были установлены шины, срок эксплуатации которых вот-вот подойдет к концу, на таких шинах до весны безопасно не проездить. Рекомендую купить новые шины и в течение какого-то времени не беспокоиться об этом. Также следует подумать о возрасте шин – свойства шин, которым год или семь лет, различаются как день и ночь», - говорит Рейн.
Он напоминает, что только зимние шины не помогут удержаться на дороге. Для безопасного передвижения по проезжей части необходимо также держать дистанцию и выбирать соответствующую погодным условиям скорость.
Сегодняшний полицейский рейд проводится вместе с экспертами Шинного союза.