При столкновении грузовика и автомобиля погиб мужчина, двое пострадали

Трагическая авария произошла, по данным пресс-секретаря полиции, в 18.55 на третьем километре шоссе Кярдла-Кяйна, Хийумаа, где столкнулись ехавший из Кярдла в Кяйна грузовик Volvo и направлявшийся из Кяйна в сторону Кярдла автомобиль Mitsubishi L200.

В ходе аварии Mitsubishi вылетел с дороги и находившийся за рулем 48-летний мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Пострадала и 48-летняя пассажирка Mitsubishis, которую медики доставили в больницу для проверки здоровья. Водитель грузовика также нуждался в медицинской помощи.

Работавшие на месте происшествия полицейские выяснили, что шины обоих транспортных средств соответствовали требованиям и находившиеся в машинах люди были пристегнуты. Водитель грузовика был трезв и с водительскими правами, был ли трезв водитель Mitsubishi выяснится в ходе экспертизы.

Как сообщила полиция, авария произошла в темное время суток на дороге с асфальтным покрытием, которая была крайне скользкой и покрытой мокрым снегом. Предельная скорость на том отрезке дороги составляет 90 км/ч.

Полицейский Кярдлаского участка Кетлин Пялль уточнила, что точные обстоятельства авария выяснятся в ходе уголовного дела, в том числе причина, которая привела к столкновению.