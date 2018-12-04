Вне дома: смотрите, как угощали в ресторане Noy City победителей розыгрыша портала Rus.Postimees!

В конце ноября мы разыгрывали мини-банкет на четверых в таллиннском ресторане Noy City, в котором подают блюда грузинской кухни премиум-класса.

ФОТО: Альберт Труувяэрт

Было предложено интересное меню из аутентичных грузинских блюд: мясное ассорти, баклажаны с орехами пхали, салат с говядиной, баже из курицы, хачапури по-мегрельски, чашушули с говядиной, шашлыки – из свинины и курицы, картофель по-деревенски и непременно – кавказское гостеприимство!

Выбрать победителя из более чем тысячи участников конкурса, которые оставили свои комментарии к нашей публикацией в Facebook, было нелегко. Но в результате выигрыш достался преподавателю математики и психологии из Коплиского профессионального училища Алине Ореховой.

ФОТО: Альберт Труувяэрт

Алина пришла в ресторан с супругом Романом, а поскольку ужин был предложен на четверых, компанию Ореховым составили сестра Алины Кристина с мужем Анатолием и их крошечными дочурками-близнецами Майей и Софией. Так что гостей получилось шестеро!

ФОТО: Альберт Труувяэрт

В семье Алины и Романа три сына - восьми, трех лет и одного года. Мальчишки в этот раз были оставлены дома с бабушкой, но Алина сказала, что в следующий раз они непременно посетят Noy City с детьми, тем более, что старшие уже проявляют интерес к кулинарии и гастрономии.

Едят Ореховы сейчас в основном дома, предпочитают курицу, рыбу. Родители очень любят утку, и когда им удается выбраться в ресторан, то обязательно ее заказывают. Дети обожают пасту, пиццу и лазанью, которые с удовольствием готовит Алина. Пекут в семье Ореховых и пироги.

ФОТО: Альберт Труувяэрт

Но мы отвлеклись. Стол в ресторане Noy City был уже накрыт, и приглашенные отдали должное холодным закускам, а свой знаменитый хачапури вынесла в зал сама шеф-повар. «Меня зовут тетя Майя», - поздоровалась она. Майя - хорошо известный за пределами Эстонии профессионал. Работать в Таллинн она приехала недавно, по приглашению владельцев ресторана Noy City. Любители грузинской кухни Санкт-Петербурга, посещавшие культовое заведение «Хочу харчо!», имели счастье наслаждаться ее блюдами, например, фирменным хачапури необъятного размера, буквально сочащимся сыром.

Как сказала Майя, ей очень нравится в Эстонии. «Здесь живут очень хорошие спокойные люди, относятся с уважением, и чувствуется, что любят Грузию и грузинскую кухню», - поделилась она впечатлениями.

Сын Майи Леван, работающий в ресторане администратором, рассказал об особенностях грузинской кухни.

ФОТО: Альберт Труувяэрт

На следующий день после ужина Алина Орехова написала в редакцию:

«Большое спасибо за возможность провести прекрасный вечер. И нам, и нашим гостям все очень понравилось. Шашлык, хачапури, лаваш и баклажаны были особенно прекрасны! Про грузинское гостеприимство вообще нет слов. Причем, мы наблюдали, что с обычными гостями ресторана, пришедшими поужинать, Леван был так же обходителен, приветлив, отвечал на все вопросы. Обязательно вернемся еще!»