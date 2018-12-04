Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1940

Здание театра на Крейцвальди, 2а в Раквере было закончено в 1940-м году и выбрано как знаковое строение этого года. Проект: Йоханн Острат, 1927–1929, Тынис Михкельсон, 1938. Строительство: 1929–1940. Реставрационный проект: Рауль Вайксоо, 2003. Реставрация: Facio Ehituse AS, 2003–2005.

История строительства здания театра в Раквере началась в 1927 году, когда Раквереский народный дом и Общество образования решили построить рядом с приспособленной для народного дома центральной усадьбой мызы дом, предназначенный специально для театральных постановок. Начавшиеся работы по проекту Й.Острата были вскоре свернуты из-за отсутствия средств. В 1938 году город выкупил комплекс, и здание было достроено на основании усовершенствованного проекта Т.Михкельсона. При строительстве театра было множество примеров вторичного использования материалов – для получения строительного камня были разобраны находившиеся по соседству вспомогательные здания.