Эксперимент: из пункта А в пункт Б доехало полтора землекопа

Появятся новые перехватывающие парковки

Власти Таллинна пытаются разгрузить дороги столицы от автомобилей и уменьшить пробки, в том числе с помощью перехватывающих парковок Pargi&Reisi. Сейчас в столице их четыре: Пирита (Меривялья-теэ, 1Е) с 56 парковочными местами, Калев (Пярнуское шоссе, 150) на 88 мест, Вяйке-Ыйсмяэ (Палдиское шоссе, 221) на 39 мест и Ору (Нарвское шоссе, 120С) на 40 мест. Особой популярностью у горожан, по словам главного специалиста отдела по развитию Таллиннского транспортного департамента Янека Тимберга, пользуются парковки Калев и Пирита. В ноябре в месте слияния Гонсиори и Лаагна-теэ откроется самая большая парковка P&R на 170 мест. А к концу года еще одна парковка на 80 мест появится и в Виймси.

Порядок пользования парковками P&R:

- Для въезда на парковку необходимо провести единой проездной карточкой перед валидатором у шлагбаума.

- Парковка и проезд в городском транспорте осуществляется бесплатно, если будет произведена валидация единой проездной карточки в городском транспорте.

- Для открытия шлагбаума при выезде с парковки надо провести единой проездной картой перед валидатором. Парковку необходимо освободить на следующие сутки не позднее 3:59 утра.

Для бесплатного пользования услугой перехватывающей парковки P&R необходимо персонифицировать единую проездную карту, на которой имеется сумма, покрывающая размер залога в три евро. Если пользователь системы P&R не валидирует единую карточку в городском транспорте или покинет парковку после 3:59, сумма залога будет списана со счета карточки. Если все места на парковке будут заняты, то пользователь может покинуть территорию в течение 15 минут бесплатно.