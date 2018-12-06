Эксперимент: из пункта А в пункт Б доехало полтора землекопа

Власти Таллинна все активнее призывают местных жителей пользоваться бесплатным общественным транспортом. И хотя с такими ценами на топливо некоторые автовладельцы уже были бы готовы отказаться от комфорта и пересесть на общественный транспорт, многих останавливает отсутствие удобного сообщения.
Недовольные жители столицы завалили нашу редакцию жалобами об отсутствии необходимых или недостатках уже имеющихся маршрутов автобусов. Поэтому мы решили на себе испытать все прелести маршрутов, по поводу которых негодуют активнее всего. Начнем, пожалуй, с центра города. Казалось бы тут сетовать не на что: здесь есть остановки всех трамваев, почти всех троллейбусов и большинства автобусов. Но без недочетов не обошлось.
Когда пешком быстрее
На общественном транспорте можно добраться почти до любой точки центра города, но для этого в большинстве случаев придется сделать невероятное количество пересадок или кататься зигзагами, поэтому там, где пешком идти 10-15 минут, придется ехать в два раза дольше. Например, многие жалуются на нехватку хоть какого-то прямого транспорта от Тартуского до Нарвского шоссе.
«На Тартуском шоссе находятся рынок и автовокзал. Как добраться с багажом, тяжелыми сумками, детской коляской, например, в район остановки "Уус-Садама" или до Пирита? - вопрошает читательница Галия. - Пешком можно, если ты молод, здоров и один. Например, чтобы добраться с остановки "Кесктург" в Пирита, нужно пешком идти до остановок на Нарвском шоссе. Пробовала добраться с коляской, дорога заняла полтора часа: несколько трамваев пришлось пропустить, поскольку не было низкого входа для коляски. В то время как пешком обычный здоровый человек дойдет за минут пятнадцать-двадцать».
Пробую добраться налегке от Центрального рынка в Пирита и засекаю время. Сажусь на остановке «Кесктург» на трамвай №2, через почти семь минут приезжаю на «Хобуяама», более пяти минут трачу, чтобы дойти до нужной остановки в автобусном терминале торгового центра Viru Keskus. Через четыре минуты ожидания на остановку «Виру Кескус 5» подходит автобус №1А. Еще чуть более пяти минут - и вот он первый пункт назначения, «Уус-Садама», а еще через десять с лишним минут автобус тормозит на остановке «Пирита.
Итого на поездку трачу почти полчаса, и это с минимальным ожиданием при пересадке и без долгого стояния на светофорах. Казалось, бы проще дойти пешком хотя бы до Нарвского шоссе – 10-15 минут и ты на месте. Но добавим сюда тяжелые сумки с продуктами или чемодан с вещами, а также все прелести нашей погоды: дождь, слякоть или еще лучше - обледенелые дороги…
И хотелось бы доехать, но не на чем
А вот некоторые жители района Кристийне и рады бы поехать даже зигзагами, лишь бы не ходить пешком, но вариантов у них нет. Возле здания бывшей обувной фабрики «Коммунар» (теперь бизнес-центр «Лаки») оказались в некоторой изоляции два многоквартирных дома, которые расположились по адресам Вярви, 12 и Хейнавялья,4.
Конечно, в десяти минутах быстрой ходьбы есть остановка «Форелли», но ходит там только экспресс-автобус №9: с 6 до почти 10 утра автобус может довезти до остановки «Кадака», а с 14 до 19 часов до центра города — до остановки «Кивисилла». В иное время этот автобус ходит по другому маршруту. Приходится идти до остановки «Лаки», на что уходит еще чуть более пяти минут. Итого около 20 минут быстрой ходьбы, чтобы иметь возможность сесть на автобусы под №№ 16 или 33, а также редко ходящие 26 или 26А.
От конечной остановки Астангу до остановки «Ярвеотса-теэ» ведет тропинка, видимо, протоптанная нежелающими бегать через весь район жителями. Но пройтись по ней можно только в сухую погоду, иначе есть риск дойти до места назначения по пояс в грязи.
Есть и другой вариант: можно пойти в абсолютно противоположную сторону через частный сектор. Если вы не страдаете топографическим кретинизмом, то после десяти - пятнадцати минут поворотов то направо, то налево, можно выйти на остановку «Лоога», на которой останавливаются автобусы под №№ 42 и 43, а также один-два раза в час - под №№ 21 и 41.
Казалось бы, в более благополучной ситуации оказались жители микрорайона Астангу: есть автобус №61. Если его маршрут не устраивает, стоит проехать всего две остановки «Астангу» и «Харку-Кадака» (займет менее пяти минут), а на остановке «Ярвеотса кооль» можно уже пересесть на автобус №36. Если и маршрут последнего не подходит, на 61-м можно доехать до остановки «Вяйке-Ыйсмяэ», а там уже выбирать из десятка разнообразных маршрутов.
Все бы ничего, но автобус №61 ходит по будням два-три раза в час, а по выходным — один-два раза. На дороге, которая от Астангу ведет к Ыйсмяэ, вижу вереницу людей, спешащих к остановке. «Да, часто приходится побегать до остановки 36-го, чтобы успеть на работу, - говорит одна из местных жительниц Марина. - Я хотя бы живу близко, а вот людям с конечной Астангу действительно приходится потренировать ноги. Местный автобус ходит очень редко, поэтому я им почти не пользуюсь». С ней соглашается и молодая мать троих детей Екатерина: «Наш автобус ходит практически один раз в час, его невозможно дождаться. Надо было бы хотя бы два автобуса, тем более район-то расширился».
Иду к самым крайним домам района. Замечаю, что от конечной остановки Астангу до остановки «Ярвеотса-теэ» ведет тропинка, видимо, протоптанная нежелающими бегать через весь район жителями. Но пройтись по ней можно только в сухую погоду, иначе есть риск дойти до места назначения по пояс в грязи. От крайнего дома возле конечной остановки «Астангу» до остановки «Ярвеотса кооль» в ясную погоду довольно быстрым шагом можно дойти за семь минут. Еще восемь минут понадобится, чтобы дойти до остановки «Куллеркупу». Итого пятнадцать минут ходьбы, и вот оно, разнообразие – остановка десятка автобусов.
Между районами - пропасть
Из Ыйсмяэ добраться даже до ближайших районов оказывается не так легко. «Мне ежедневно приходится добираться общественным транспортом из Ыйсмяэ в Мяннику на работу. Скажу честно, это жутковато, поскольку первое препятствие - неудобная пересадка на «Аутобуссикоондис», где на морозе приходится стоять около десяти минут, - рассказывает Дмитрий. - Но на этом беды не заканчиваются и начинаются бесконечные крюки на маршруте №33 по частным секторам. После работы - обратно теми же окольными путями. Дорога занимает около часа, в то время как на машине я доезжаю напрямую через Таммсааре за пятнадцать минут».
Испытаем все прелести этого маршрута на себе. Сажусь на автобус №10, чуть более десяти минут езды - и я выхожу на остановке «Аутобуссикоондис», ждать автобуса №33 приходится более 15 минут, почти тридцать минут еду до конечной остановки «Мяннику». Итого, действительно, уходит почти час. То есть в четыре раза больше, чем на личном транспорте.
Дорога на автобусе занимает около часа, когда по прямой можно было бы доехать за десять минут.
Очень много негодования вызывают и попытки добраться из Пыхья-Таллинн в Хааберсти. Возьмем один из вариантов, который прислали читатели, и попытаемся добраться из Пельгуранна и Пальяссааре в Ыйсмяэ. Конечно, по будням в часы пик утром и вечером можно добраться на автобусе №26, путь которого пролегает также через районы Кристийне и Мустамяэ. Весь путь от остановки «Пальяссааре» до «Вяйке-Ыйсмяэ» в зависимости от ситуации на дорогах (пробки и ожидания на светофорах) занимает около сорока минут. Но в дневное время без пересадок уже, увы, не добраться. Да и с пересадками не все так просто.
Есть автобус №59, на котором за почти пятнадцать минут можно доехать до остановки «Теллискиви», пройти пять минут до остановки «Ристику», около пяти минут ожидания и еще чуть более двадцать минут езды в автобусе №43. Таким образом, примерно за 45 минут, что ненамного больше, чем на прямом автобусе, можно с пересадкой добраться до конечной остановки Ыйсмяэ. Одно только «но» - автобус №59 ходит раз в час. Поэтому возникают проблемы не только с сообщением с Ыйсмяэ, а в целом с возможностями добраться хоть куда-то.
Мало что поменяется, если попытаться добраться до Ыйсмяэ из микрорайона Пельгуранна: сажусь на остановке «Пельгуранна», пятнадцать минут на автобусе №40, с остановки «Теллискиви» до «Ристику» пешком минут пять, жду почти десять минут 43 автобус (один автобус, увы, уходит у меня из-под носа). Итого на дорогу до Ыйсмяэ уходит около 50 минут. Хотя, казалось бы, до Ыйсмяэ рукой подать, но только если ехать напрямую.
Страдают от проблем с сообщением и жители частных районов. «Из Мяхе ходит маленькая восьмерка. Никто и не задумывался, что это уже не дачный район, и сюда не только бабушки на кладбище едут, - жалуется Карине. - Я знаю много людей, которые из Ласнамяэ едут в центр минут двадцать и потом уже в Мяхе минут двадцать пять плюс время ожидания. Итого - все пятьдесят минут вместо десяти».
Неужели действительно так долго? Попробуем добраться, например, до Лаагна-теэ. Чуть более двадцати минут еду на автобусе №8 с остановки «Мяхе» до остановки «Хобуяама», более десяти минут уходит, чтобы дойти до остановки «Кивисилла». Машем ручкой уходящему автобусу №68, но через пару минут приходит №67. Доезжаем до остановки «Паэсилла». Смотрю на часы — итого на всю поездку ушло около 55 минут.
Исходя из спроса, нецелесообразно открывать прямые линии между всеми районами города.
Можно еще понять, когда из одного конца города приходится добираться в другой (например, из Ласнамяэ в Ыйсмяэ) и тратить в три раза больше времени, чем на машине. Но когда почти час, вместо десяти-пятнадцати минут уходит, чтобы добраться до пункта назначения, который находится чуть правее или левее начала вашего маршрута, это, мягко говоря, вызывает негодование. За гранью добра и зла также маршруты некоторых автобусов, которые вроде бы спасают положение, соединяя многие важные пункты, но ходят очень редко. Например, жители Ласнамяэ вынуждены бежать с автобусов №60 или №63 на 48-й, который ходит несколько раз в час по утрам и вечерам. Упустил автобус? Добирайся до работы и домой окольными путями.
Спрос создает новые линии?
Этот список и эксперимент можно было бы продолжать бесконечно: каждый сможет вспомнить место, куда ему приходится регулярно добираться, но делать это крайне неудобно на общественном транспорте из-за маршрутов или расписания. Могут ли недовольные жители Таллинна как-то повлиять на ситуацию?
По словам главы отдела по перевозкам Таллиннского транспортного департамента Удо Отса, вопросы и предложения по поводу таллиннского общественного транспорта можно присылать напрямую в Таллиннский департамент транспорта или перевозчикам - Tallinna Linnatranspordi AS и OÜ MRP Linna Liinid. Но одного только недовольства отдельных горожан недостаточно. «Планирование работы общественного транспорта, в том числе маршрутов линий, осуществляется на основании спроса на поездки, а не поданных гражданами заявлений, - говорит Отс. - Безусловно, прямое сообщение удобнее, поскольку пересадки неизбежно сопровождаются тратой времени. Но, к сожалению, исходя из спроса, нецелесообразно открывать прямые линии между всеми районами города. В районах, где спрос маленький, сообщение с центром города и другими районами обеспечивается с помощью пересадок».
На наш резонный вопрос, как же они поступают тогда с присланными от жителей столицы предложениями, департамент заверил, что ни одно заявление не остается без внимания. «Все полученные от граждан заявления основательно анализируются и при возможности их предложения учитывают при планировании линий, - говорит Отс. - Но невозможно только на основании единственного заявления принимать рациональные решения об открытии линий или продлении маршрута. Например, если заявление содержит предложение об открытии новой линии, Таллиннский транспортный департамент оценивает потенциальный спрос предложенной линии».
Но как же определяют спрос? Департамент опирается на потребности людей в передвижении между реальным местом жительства и работы, а также между другими наиболее посещаемыми местами. Как правило, данные получают из государственных регистров и проводимых исследований. Для открытия новых линий необходимо и наличие у перевозчика автобусов и водителей. «При планировании новых или продлении уже имеющихся линий предпочтение отдается тем районам, где отсутствует транспортное сообщение, чтобы обеспечить доступность услуг как можно большему количеству людей», - уточняет Отс.
Проблем нет. Или все-таки есть?
Согласно проведенному Эстонским исследовательским центром в 2017 году исследованию удовлетворенности населения муниципальными услугами Таллинна, общественный транспорт получил наивысшую оценку. «По данным валидирования в таллиннском общественном транспорте, в утренний час пик 75% пассажиров валидируют карту один раз, а это означает, что для большей части пользователей общественного транспорта обеспечено необходимое прямое сообщение», - уточняет Отс.
Судя по нашему эксперименту и обратной связи от читателей, увы, не всегда одно валидирование может свидетельствовать о наличии прямого сообщения, возможно, просто люди вынуждены идти минут двадцать пешком, чтобы добраться до места назначения. Стоит отметить, что на момент написания статьи последний раз новую линию в Таллинне открывали более двух лет назад - 1 мая 2016 появился автобус №73 Веэренни - Теэстузе. А последнее продление маршрута произошло в сторону аэропорта: 1 сентября 2017 года туда стал ходить трамвай №4, а 1 февраля 2018 до остановки «Леннуяам» продлили и автобус №49.
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал Rus.Postimees, что доволен нынешней ситуацией с общественным транспортом в столице, но ожидаются изменения в виде появления новых автобусов. «Учитывая имеющиеся возможности, таллиннский общественный транспорт организован хорошо, - сказал он. – В 2019 году TLT закупит 100 новых автобусов, из которых 60 будут автобусами стандартной длины и 40 сочлененными автобусами. В 2020 году закупят еще 50 автобусов». Вопрос, когда ему самому приходилось ездить куда-либо на общественном транспорте с пересадкой, Кландорф благополучно проигнорировал.
В целом нельзя сказать, что ситуация с общественным транспортом в столице оставляет желать лучшего, но недочеты действительно есть. Может, чиновникам из Таллиннского транспортного департамента стоило бы и самим провести подобный эксперимент и месяц-другой поездить на общественном транспорте с окраины, чтобы понять, насколько удобно тратить вместо десяти минут час своего драгоценного времени.
Появятся новые перехватывающие парковки
Власти Таллинна пытаются разгрузить дороги столицы от автомобилей и уменьшить пробки, в том числе с помощью перехватывающих парковок Pargi&Reisi. Сейчас в столице их четыре: Пирита (Меривялья-теэ, 1Е) с 56 парковочными местами, Калев (Пярнуское шоссе, 150) на 88 мест, Вяйке-Ыйсмяэ (Палдиское шоссе, 221) на 39 мест и Ору (Нарвское шоссе, 120С) на 40 мест. Особой популярностью у горожан, по словам главного специалиста отдела по развитию Таллиннского транспортного департамента Янека Тимберга, пользуются парковки Калев и Пирита. В ноябре в месте слияния Гонсиори и Лаагна-теэ откроется самая большая парковка P&R на 170 мест. А к концу года еще одна парковка на 80 мест появится и в Виймси.
Порядок пользования парковками P&R:
- Для въезда на парковку необходимо провести единой проездной карточкой перед валидатором у шлагбаума.
- Парковка и проезд в городском транспорте осуществляется бесплатно, если будет произведена валидация единой проездной карточки в городском транспорте.
- Для открытия шлагбаума при выезде с парковки надо провести единой проездной картой перед валидатором. Парковку необходимо освободить на следующие сутки не позднее 3:59 утра.
Для бесплатного пользования услугой перехватывающей парковки P&R необходимо персонифицировать единую проездную карту, на которой имеется сумма, покрывающая размер залога в три евро. Если пользователь системы P&R не валидирует единую карточку в городском транспорте или покинет парковку после 3:59, сумма залога будет списана со счета карточки. Если все места на парковке будут заняты, то пользователь может покинуть территорию в течение 15 минут бесплатно.