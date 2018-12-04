Полицию ужаснули результаты рейда: водителей станут проверять чаще

На выходных полиция в Тарту проводила рейд по поимке водителей в состоянии наркотического опьянения. Акция прошла в ночь на воскресенье на различных улицах университетского города.
По словам начальника патрульной службы Тартуского отделения полиции Арго Арукасе, в том числе полиция обращала внимание, чтобы ни один водитель не ездил по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, также проверялось, используют ли люди ремни безопасности и есть ли у сидящих за рулем водительские права, пишет Tartu Postimees.
Во время ночной акции было проверено 1600 водителей и обнаружено четыре водителя с подозрением на наркотическое опьянение, четыре употреблявших алкоголь и один человек без прав. Арукасе сказал, что в их отношении были начаты производства.
Он отметил, что полиция также обращала внимание на салоны автомобилей и пассажиров. «Так, обнаружили в двух автомобилях наркотические вещества, которые были отправлены на дополнительную экспертизу», - говорит Аракасе.
По словам руководившего операцией Аракасе, количество нарушителей закона заставляет беспокоиться и результаты сами говорят за себя. «Поэтому очевидно, что продолжим проводить подобные проверки. Водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения представляют на дорогах большую опасность как для себя, так и для других. Чувства времени и пространства, а также координация нарушены, поэтому легко могут произойти несчастные случаи», - говорит Аракасе.