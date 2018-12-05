Побег из зимы в лето, или Где жители Эстонии проведут ближайший отпуск?

Кроме того, Илиссон-Круз выделила два в последние годы четко наметившихся тренда зимнего отпуска жителей Эстонии – короткие туры по городам Европы и круизы. «Трех- или четырехдневная поездка – хороший способ для осуществления мини-отпуска, который наши люди чаще всего проводят в крупных европейских городах. В декабре они преимущественно посещают рождественские ярмарки в Стокгольме, Париже и Вене, в январе предпочитают прямые рейсы, например, в Лондон или Милан, и каждый год жаждут посмотреть достопримечательности, побывать в музеях, театрах и галереях крупнейших городов Европы», - описала она.

По словам представителя Estravel, круиз часто выбирают для того, чтобы охватить сразу несколько мест: «В зимний сезон наиболее популярны круизы по Карибскому морю, которые, например, можно объединить с посещением Флориды. Прошлой зимой выросла популярность стартующих из Дубая круизов». Статистика Estravel также показывает, что в темные и холодные месяцы жители Эстонии скучают по солнцу: более 75 процентов обратившихся к ним клиентов выбрали теплые страны и около четверти – лыжные туры.

Безопасность – залог удачного путешествия

Отправляясь в путешествие, не следует забывать о безопасности. Туристические бюро советуют внимательно следить за появляющейся на домашней странице Министерства иностранных дел информацией, следовать рекомендациям и не путешествовать по тем регионам, нахождение в которых небезопасно. При этом, как говорит Илиссон-Круз, особого страха у наших туристов нет, поскольку риски во время поездки столкнуться, например, с терроризмом невысоки: «С наибольшей вероятностью можно попасть в Эстонии в автомобильную аварию, но ведь этот страх никак не влияет на повседневную деятельность людей».

Ану Ване из Go Travel признает, что будоражащие последние годы весь мир теракты и другие трагические события, безусловно, сказываются на предпочтениях туристов. Тем не менее, их влияние краткосрочное: «Наиболее отчетливо это видно на примере Египта, где зафиксирован новый рост продаж путевок. То же самое было несколько лет назад с Турцией: если в 2016 году был резкий спад, то в течение 2017 года мы вновь видели мощный подъем, а сезоном 2018 года эта страна обеспечила себе непоколебимое первое место продаж путевок за весь сезон».

«С одной стороны, причина этого заключается в том, что произошедшее стирается из памяти людей, с другой стороны, географическое месторасположение популярных стран ставит клиентов перед выбором – платить больше и лететь дальше или добраться до солнца быстрее и дешевле, - продолжила Ану Ване. – Египетский шарм заключается в относительно коротком перелете и низкой цене, с такой аргументацией сложно спорить. И, конечно, отели и туроператоры делают все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность туристов. Поскольку зачастую туризм является важным источником дохода и для стран, считающихся опасными, они об этом хорошо заботятся».