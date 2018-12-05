Побег из зимы в лето, или Где жители Эстонии проведут ближайший отпуск?

Оказаться далеко-далеко, где белоснежный песок, бирюзовая вода, пышная зелень и обжигающее солнце... Очень много солнца. Именно такую картину в своей голове рисуют жители Эстонии, планируя зимний отпуск. О том, куда именно в поисках тепла отправляются наши люди, рассказали крупнейшие туристические бюро.
Устроить себе лето зимой – мысль не новая, однако весьма распространенная среди жителей Эстонии, которые, по данным туристических бюро, с декабря по март преимущественно предпочитают отдыхать в Египте, на Канарских островах и в Объединенных Арабских Эмиратах.
Восточная сказка за небольшие деньги
Египет рвет всех в клочья, в первую очередь, из-за цен – здесь, как говорится, дешево и сердито. «Самым популярным зимним направлением среди эстонцев вновь стал Египет, при этом разница с расположившимися на втором месте в нашем рейтинге Канарскими островами постоянно растет, - подтвердила менеджер по маркетингу Go Travel Ану Ване. – По сравнению с прошлым годом, количество проданных путевок в эту страну выросло на 70 процентов. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что Египет вернулся, и объемы продаж в этом направлении такие же, что и прежде, по крайней мере, в нашем турбюро».
По ее данным, средняя цена путевки в Египет в нынешнем зимнем сезоне – 540 евро. Если сравнивать со средней стоимостью тура на Канарские острова – 780 евро, разница очевидна. Последние, кстати, благодаря прямым рейсам представляют особый интерес для семей с детьми, а также молодых людей, желающих на взятом в аренду автомобиле колесить по островам и самостоятельно открывать их для себя.
Как подчеркнула Ану Ване, значительно выросли продажи путевок в Объединенные Арабские Эмираты, и вот почему: «Если в разгар зимы климат в Египте может быть слегка переменчив, а на погоду Канарских островов не стоит полностью полагаться, в случае с ОАЭ мы, по сути, продаем рейсы с гарантией климата. В январе температура в Дубае держится между +15…+25 °С и погода преимущественно солнечная, в то время как в Хургаде она составляет +11…+21 °С и на южном побережье Тенерифе может быть +15…+20 °С, но дни облачные».
Утверждение, что отдыхать в ОАЭ – дорогое удовольствие, правдиво лишь отчасти, поскольку если не прогадать с отелем, цены могут быть весьма привлекательными. «Например, в безалкогольном и поэтому наиболее подходящем для семейного отпуска Шардже цены на путевки начинаются с отметки ниже 600 евро, за эту же сумму можно что-нибудь найти в городских отелях Дубая. Расположенные прямо на пляже отели, как правило, значительно дороже, но и здесь найдутся исключения, например, в Фуджайре, хотя в случае этого эмирата следует учитывать, что кроме отдыха в отеле других особых возможностей для развлечений там нет», - рассказала представитель Go Travel.
Те, чей бюджет, не ограничен, выбирают расположенный на разумном расстоянии от Дубая Аджман или же район Марина в Дубае, где жизнь кипит, пляж рядом, а веселье не заканчивается ни днем, ни ночью.
Жители Эстонии, которым хочется экзотики, выбирают дальние направления. По словам директора по маркетингу Estravel Айри Илиссон-Круз, речь идет о странах Юго-Восточной Азии – в последний год стали больше летать на Кубу и Шри-Ланку, по-прежнему нарасхват путевки в Таиланд, Вьетнам, Индию (прежде всего, расположенный на южном побережье Гоа) и остров Бали в Индонезии.
Кроме того, Илиссон-Круз выделила два в последние годы четко наметившихся тренда зимнего отпуска жителей Эстонии – короткие туры по городам Европы и круизы. «Трех- или четырехдневная поездка – хороший способ для осуществления мини-отпуска, который наши люди чаще всего проводят в крупных европейских городах. В декабре они преимущественно посещают рождественские ярмарки в Стокгольме, Париже и Вене, в январе предпочитают прямые рейсы, например, в Лондон или Милан, и каждый год жаждут посмотреть достопримечательности, побывать в музеях, театрах и галереях крупнейших городов Европы», - описала она.
По словам представителя Estravel, круиз часто выбирают для того, чтобы охватить сразу несколько мест: «В зимний сезон наиболее популярны круизы по Карибскому морю, которые, например, можно объединить с посещением Флориды. Прошлой зимой выросла популярность стартующих из Дубая круизов». Статистика Estravel также показывает, что в темные и холодные месяцы жители Эстонии скучают по солнцу: более 75 процентов обратившихся к ним клиентов выбрали теплые страны и около четверти – лыжные туры.
Безопасность – залог удачного путешествия
Отправляясь в путешествие, не следует забывать о безопасности. Туристические бюро советуют внимательно следить за появляющейся на домашней странице Министерства иностранных дел информацией, следовать рекомендациям и не путешествовать по тем регионам, нахождение в которых небезопасно. При этом, как говорит Илиссон-Круз, особого страха у наших туристов нет, поскольку риски во время поездки столкнуться, например, с терроризмом невысоки: «С наибольшей вероятностью можно попасть в Эстонии в автомобильную аварию, но ведь этот страх никак не влияет на повседневную деятельность людей».
Ану Ване из Go Travel признает, что будоражащие последние годы весь мир теракты и другие трагические события, безусловно, сказываются на предпочтениях туристов. Тем не менее, их влияние краткосрочное: «Наиболее отчетливо это видно на примере Египта, где зафиксирован новый рост продаж путевок. То же самое было несколько лет назад с Турцией: если в 2016 году был резкий спад, то в течение 2017 года мы вновь видели мощный подъем, а сезоном 2018 года эта страна обеспечила себе непоколебимое первое место продаж путевок за весь сезон».
«С одной стороны, причина этого заключается в том, что произошедшее стирается из памяти людей, с другой стороны, географическое месторасположение популярных стран ставит клиентов перед выбором – платить больше и лететь дальше или добраться до солнца быстрее и дешевле, - продолжила Ану Ване. – Египетский шарм заключается в относительно коротком перелете и низкой цене, с такой аргументацией сложно спорить. И, конечно, отели и туроператоры делают все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность туристов. Поскольку зачастую туризм является важным источником дохода и для стран, считающихся опасными, они об этом хорошо заботятся».
«Люди разумны и понимают, что ни одно из направлений не застраховано от террористических актов. Они происходили и в самых безопасных странах», - добавила исполнительный директор TEZ Tour Татьяна Архипова. Поэтому, отправляясь в путешествие, следует в обязательном порядке оформлять страховку. Кроме того, не лишним будет зарегистрировать на домашней странице Министерства иностранных дел, что вы покинули страну.
Раннее бронирование или горящий тур?
По словам экспертов, лучше всего бронировать путевку в тот момент, когда рейсы нового сезона поступают в продажу – тогда цена самая низкая и выбор направлений самый широкий. «На часть предложений даже действует гарантия самой низкой цены, обеспечивающая, что позже в тот же отель, на те же даты и с таким же питанием подобное выгодное предложение невозможно будет получить», - пояснила Ану Ване. Когда период раннего бронирования заканчивается, условия, как правило, становятся жестче – направление рейса или имена пассажиров нельзя изменить или же только за дополнительную плату, отмена тура будет сопровождаться штрафами. Цены также начинают расти в зависимости от спроса – чем больше мест бронируется, тем выше цена.
«Отдельная история с горящими предложениями, - подчеркнула представитель Go Travel. – Часто за пару дней до вылета действительно можно купить путешествие по смешной цене, но надеяться на это нет смысла. Очень дешево, даже в минус туроператорам, продаются лишь последние единичные места в самолете. Будут ли они – этого невозможно предугадать. Чаще всего наличие горящих туров зависит от погоды. Если лето ужасное, цены на путешествие высокие. Цена ползет вверх и тогда, когда у нас красивая зимняя погода». Необходимо учитывать и то, что праздники и школьные каникулы – любимое время туристов из других стран, поэтому спрос и цены в этот период выше обычного.
Тех, кто еще не успел спланировать зимний отпуск, Айри Илиссон-Круз призывает не отчаиваться: «Если быть гибким в плане дат поездки и направлений, то, безусловно, еще можно найти путевки по хорошей цене и с качественным подходом. Раннее бронирование – всегда лучший выбор и в большинстве случаев также более выгодные цены: самые дешевые авиабилеты, как правило, поступают в продажу за два-шесть месяцев до начала рейса».
С ней согласна Татьяна Архипова: «И сейчас можно найти горящие путевки, например, в тот же Египет».
По данным турагентств, последние годы цены на путевки держатся на примерно одном уровне, но в перспективе они, безусловно, будут расти. Цену путешествия в значительной степени определяет стоимость топлива. Во-вторых, значение имеет конкуренция – в те же отели на Канарских островах хотят попасть клиенты из России, Германии и США, которые могут быть значительно платежеспособнее эстонцев. Таким образом, средняя цена путевок медленно будет ползти вверх.