Водителя, съехавшего в пруд и позвонившего в полицию, не успели спасти

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал, что позиционирование сделанного в Центр тревоги звонка показало большую зону и, когда через пару минут примерное местонахождения было определено, полицейские сразу начали искать автомобиль в этом районе. «На место происшествия через пару минут после 6:11 выехал один патруль, после этого - несколько других нарядов. Позиционирование звонка определило в качестве местонахождения мужчины два обширных района в волости Козе в Нымбра», - сказал Туйск.

Полицейские начала проверять пруды и кюветы у проезжей части и второстепенных дорог, поскольку, по словам звонившего, дорога закончилась резко и с обочины дороги он съехал в воду. Он сказал, что в машину поступает вода. Полицейские последовательно расширяли зону поиска и проверяли второстепенные дороги и местные водоемы, но, к сожалению, безрезультатно. Из Таллинна на помощь были отправлены полицейские с дроном. Всего поисками мужчины занимались семь патрулей.

Мужчину нашли около 11:30, когда местный владелец хутора сообщил, что в пруду в его дворе находится разыскиваемая машина. При помощи спасателей автомобиль вытащили из пруда. Погибшим оказался 76-летний мужчина, который жил в том же районе.

«Поиски усложнило то, что мужчина съехал в пруд, о существовании которого полицейские на тот момент не знали и его не было на картах. Малочисленность сотовых вышек также осложнила позиционирование и в результате зона поисков была обширной. Хотя случай закончился трагически, благодарю местных охотников, людей и владельцев хуторов, которые помогали в поисках», - сказал Туйск.