В Кадриорге горел жилой дом. Погибли два человека

Спасатели одновременно отправились в дом и начали работы по тушению. На первом этаже дома нашли двух погибших, четверо пострадавших были отправлены в больницу. По предварительным данным, в доме не было дымовых датчиков. Пожар ликвидировали в 3.36.

Возгорание началось на первом этаже, где спасатели и нашли погибших, оттуда огонь распространился на второй этаж и на крышу.

Обстоятельства и причины случившегося будут выяснены в ходе производства.