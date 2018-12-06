В Кадриорге горел жилой дом. Погибли два человека

В ночь на четверг, в 1.03, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в столичном Кадриорге на улице Коллане. К моменту прибытия пожарных двухэтажный деревянный дом полыхал открытым пламенем, пишет Postimees.
Спасатели одновременно отправились в дом и начали работы по тушению. На первом этаже дома нашли двух погибших, четверо пострадавших были отправлены в больницу. По предварительным данным, в доме не было дымовых датчиков. Пожар ликвидировали в 3.36.
Возгорание началось на первом этаже, где спасатели и нашли погибших, оттуда огонь распространился на второй этаж и на крышу.
Обстоятельства и причины случившегося будут выяснены в ходе производства.
На сегодняшний день в Эстонии в этом году в пожарах погибли 42 человека, 12 из которых в регионе обслуживания Пыхьяского центра спасения (Таллинн, Харьюмаа).