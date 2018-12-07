Фото: дом с жизнерадостным интерьером и великолепным видом

Здесь живет семья с двумя детьми и собакой, поэтому было важно создать не только интересный, но и практичный интерьер. Здесь, например, есть сразу три обеденные зоны, под разные нужды семьи: кухонный остров для быстрых завтраков и чаепитий в течение дня, уголок с диваном для обедов с детьми и парадная столовая для особенных случаев.