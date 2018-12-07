Пт, 7.12.2018
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Фото: дом с жизнерадостным интерьером и великолепным видом

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ФОТО: pufikhomes.com

Несмотря на достаточно сдержанный внешний вид, внутри этот дом, находящийся в США, очень яркий и жизнерадостный, пишет Pufikhomes. 

ФОТО: pufikhomes.com

Здесь живет семья с двумя детьми и собакой, поэтому было важно создать не только интересный, но и практичный интерьер. Здесь, например, есть сразу три обеденные зоны, под разные нужды семьи: кухонный остров для быстрых завтраков и чаепитий в течение дня, уголок с диваном для обедов с детьми и парадная столовая для особенных случаев.

ФОТО: pufikhomes.com

Придать интерьеру жизни помогли яркая мебель, принты, а также разные фактурные элементы: дерево, камень, металл. Свою особенную роль здесь играют и картины, но главное украшение дома — изумительный вид на леса и горы!

ФОТО: pufikhomes.com

Все фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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