В каком возрасте стоить покупать свою первую недвижимость?

Американка Черил Лок предпочитала жить в большом городе и много путешествовать. Мысли о собственном доме появились у нее после тридцати, когда она ждала своего первого ребенка, рассказывает realtor.com. Женщина была счастлива, что не думала об этом раньше. И вот почему.

1. Самофинансирование

К тому моменту, когда Черил решила обзавестись своим домом, у нее совместно со спутником жизни уже была накоплена приличная сумма для первого взноса за недвижимость.

2. Знаешь, где хочень жить

Дважды сменив место жительства, Черил поняла, где именно она хочет жить со своей семьей. Это касалось и населенного пункта, и размера жилища. Поэтому ее выбор был осознанным.

3. Надежное место работы

К 30 годам карьера Черил вполне удалась, и она, занимая достаточно высокую должность, могла себе позволить дорогое жилье в престижном районе.

4. Финансовая свобода