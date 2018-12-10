Премьер-министр Британии Тереза Мэй. ФОТО: ANDY RAIN/EPA/Scanpix

Британские власти перенеслии важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза, утверждают источники Би-би-си. На голосовании, назначенном на вторник, члены парламента должны выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.

Об отсрочке голосования в понедельник в парламенте сообщила премьер Тереза Мэй.

О том, что голосование, вероятнее всего, будет перенесено, ранее предупреждали источники редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кунсберг.

Почему это важно?

Договор Мэй стал результатом 18 месяцев переговоров с Брюсселем по сложным вопросам, таким как свобода передвижения людей между Британией и континентом и нынешние границы Британии.

Большинство наблюдателей считают, что договор в его нынешнем виде не будет одобрен вне зависимости от даты голосования. Документ критиковали как евроскептики, так и противники Брекзита.

Тем не менее, если это произойдет, то путь к окончательному выходу Британии из ЕС, назначенному на 29 марта, будет значительно проще. Если же договор одобрен не будет, Британию ждет шесть возможных вариантов развития событий.

Что произойдет

Утвержденный парламентом в июне закон о выходе из ЕС очерчивает ряд правил. В случае, если "договор Мэй" не будет одобрен парламентариями, правительство должно будет предложить новый план действий в течение 21 дня, затем парламент должен будет проголосовать за него в течение семи дней.

Однако правительство может действовать и намного быстрее. К тому же всегда есть вероятность, что ситуация поменяется.

Если парламент не примет договор, возможны разные варианты развития событий, но наиболее вероятных шесть:

Выход без договора

Новое голосование по договору

Новые переговоры с ЕС

Новые всеобщие выборы

Вотум недоверия правительству

Еще один референдум

Парламентарии, при условии, что "договор Мэй" не примут, получат возможность предлагать альтернативы любому правительственному плану действий, однако любую парламентскую инициативу должно будет утвердить правительство.

1. Брекзит без договора

Если предлагаемый договор парламент не утвердит, и до 29 марта не попытаются заключить новый, то произойдет так называемый "выход без договора".

Правительство, вероятно, захочет принять какие-то законы в рамках подготовки к такому выходу, но это не обязательно.

Если парламент будет недоволен решением правительства вйти из ЕС без договоренностей, то депутаты могут принять ряд мер, чтобы на правительство повлиять. Например, они могут провести голосовании о доверии - этот вариант рассматривается в пятом пункте.

2. Новое голосование по нынешнему договору

Правительство может вновь вынести нынешний договор на голосование в парламенте, если в первый раз его не утвердят.

Здесь есть сложности, поскольку формально от депутатов нельзя требовать двух голосований по одному и тому же вопросу в рамках одной парламентской сессии.

Однако, если правительству удастся убедить ЕС внести в договор небольшие поправки, например в его необязывающую политическую часть, то документ смогут представить на голосование снова.

Кроме того, клерк палаты общин сэр Дэвид Нацлер говорил, что правилом о двух голосваниях можно пренебречь, "если палата явно выразит такое желание".

Таким образом, возможно, что нынешний договор, или очень похожий на него документ, будет утвержден позже назначенной даты. Решить, возможно ли второе голосвание по этому документу в конечном итоге предстоит спикеру палаты.

Однако члены парламента могут и не захотеть голосовать по нынешней договоренности снова. Правительство же не сможет раз за разом вносить проект на голосование в надежде на то, что его одобрят.

3. Существенное изменение договора

Правительство может предложить продолжить переговоры с ЕС в надежде на лучшие условия.

Как мы уже знаем, незначительные поправки в документ для нового голосования можно будет внести за несколько недель. Внесение существенных поправок займет гораздо больше времени.

Для этого, скорее всего, потребуется отсрочить действие статьи 50, и, соответственно, отложить формальный выход из ЕС.

Для этого необходимо сделать два шага. Сначала Британия должна попросить Брюссель об отсрочке. Эта просьба может быть удовлетворена, но только если за это проголосуют все страны-члены Совета Европы.

Затем правительству понадобится внести на голосование правовой акт, чтобы изменить содержание понятие "день выхода из ЕС" в нынешнем законе о выходе. По этому документу тоже будет голосовать парламент.

Если ЕС откажется от дальнейших переговоров в принципе, правительству придется рассмотреть один из других вариантов.

4. Всеобщие выборы

Тереза Мэй может счесть, что лучший выход из ситуации - досрочные всеобщие выборы, которые помогут ей заручиться поддержкой парламента.

Сама она не может назначить новые выборы. Однако, как произошло в 2017 году, она может вынести инициативу на голосовани е парламента в соответствии с законом 2011 года о его работе.

Ранние выборы должны будут поддержать две трети парламентариев. В этом случае выборы можно будет провести через 25 дней после голосования в парламенте - точную дату определит премьер-министр.

Как и в случае с продолжением переговоров, в этот сценарий также может входить официальная просьба к ЕС об отсрочке Брекзита.

Это не единственный возможный сценарий с ранними выборами.

5. Вотум недоверия правительству

Если парламент не одобрит предлагаемый договор, оппозиция может инициировать голосование о доверии правительству. Такое голосование может инициировать даже сама Мэй в надежде, что парламент выразит ей доверие.

В соответствии с Законом об ограниченном сроке работы парламентов, если правительству будет выражено недоверие, есть несколько вариантов развития событий.

Если парламент в течение 14 дней не выразит доверие ни существующему правительству, ни какому-то из его альтернативных составов, будут назначены перевыборы. Их можно будет провести спустя 25 дней.

Однако, если в течение 14 дней правительству удастся заручиться доверием парламента, то оно продолжит работу.

Кроме того, правительство может смениться полностью. Это будет значить, что Британия получит еще одно консервативное правительство меньшинства, но с другим премьером, коалиционное правительство или правительство, сформированное другой партией, которому выразил доверие парламент.

У любого из новых правительств, разумеется, может быть своя политика по Брекзиту.

6. Новый референдум

Правительство может попытаться инициировать еще один референдум о выходе Британии из ЕС.

Как и в случае с продолжением переговоров или досрочными выборами, это может потребовать отсрочки даты Брекзита. Сейчас, скорее всего, уже поздно пытаться провести референдум до 29 марта.

К тому же инициировать референдум не так уж просто. Правила его проведения содержатся в законе о политических партиях, выборах и референдумах.

Для нового референдума понадобится новый законодательный акт, который будет определять его правила и такие вопросы как минимальный возраст голосующих.

Решение о новом референдуме скорее всего будет приниматься долго, поскольку потребует одобрения избирательной комиссии.

Голосование по проекту договора, который предлагает Мэй, станет началом нового этапа в подготовке к Брекзиту. Однако саму договоренность жестко критикуют.

Самая спорная часть сделки - вопрос о единственной сухопутной границе Соединенного Королевства с ЕС, пролегающий между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Сейчас эта граница существует номинально. Такое положение установлено историческим Соглашением Страстной пятницы 1998 года, положившим конец вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

В соглашении об условиях Брекзита говорится, что если стороны не достигнут иных договоренностей, то на всей территории Соединенного Королевства будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии - и иные европейские нормы.

Критики, безотносительно к своему отношению к Брекзиту, указывают, что это предложение по сути отделяет Северную Ирландию от остальной территории страны, лишает Лондон возможности добиваться собственных торговых соглашений с третьими странами и вынуждает его выполнять почти все решения европейских руководящих органов, не имея никакого влияния на их принятие.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по Брекзиту Доминик Рааб.