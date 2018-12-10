Галерея: на Академия-теэ столкнулись автобус и такси, есть пострадавшие

Сегодня в 18.10 полиции сообщили об аварии около Академия-теэ 38, где столкнулись автобус и такси.

По словам читателя, ставшего свидетелем аварии, такси выехало наперерез автобусу, водителя такси пришлось вырезать из машины.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Мария Гоньяк сказала, что водитель такси нуждался в медицинской помощи, а также женщина, упавшая в автобусе во время столкновения.

На месте происшествия остановилась движение общественного транспорта, движение автомобилей направляла и регулировала полиция. Движение восстановилось к 19.40.