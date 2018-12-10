Пн, 10.12.2018
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  • Галерея: на Академия-теэ столкнулись автобус и такси, есть пострадавшие

Галерея: на Академия-теэ столкнулись автобус и такси, есть пострадавшие Движение нарушено

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Вечером в Таллинне на Академия-теэ произошла авария, в ходе которой столкнулись автобус и такси. Пострадали два человека, передает Postimees.

Сегодня в 18.10 полиции сообщили об аварии около Академия-теэ 38, где столкнулись автобус и такси.

По словам читателя, ставшего свидетелем аварии, такси выехало наперерез автобусу, водителя такси пришлось вырезать из машины.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Мария Гоньяк сказала, что водитель такси нуждался в медицинской помощи, а также женщина, упавшая в автобусе во время столкновения.

На месте происшествия остановилась движение общественного транспорта, движение автомобилей направляла и регулировала полиция. Движение восстановилось к 19.40.

Причина аварии и прочие подробности произошедшего выясняются.

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