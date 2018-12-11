Вт, 11.12.2018
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  • Пока рынок недвижимости впадает в зимнюю спячку, продавцы жилья могут выиграть в цене

Пока рынок недвижимости впадает в зимнюю спячку, продавцы жилья могут выиграть в цене

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Вопреки распространенному мнению, зима - лучшее время для продажи недвижимости, уверен портал Kodustiil.

Зима бодрит: свежий морозный воздух приносит изменения на рынок недвижимости.  Хотя количество продаж зимой традиционно меньше, доходы можно получить значительно большие, чем от сделки, заключенной в более активное время года, пишет realtor.com. 

Хотя эти рекомендации касаются продажи только частных домов, и принимается во внимание только американский рынок недвижимости, получить информацию к размышлению - тоже неплохо. Так вот, американские маклеры по недвижимости Раффаэллина Мерлино и Аманда Абдельсэй рекомендуют выставлять свои дома на продажу зимой, потому что другие собственники этого не делают. Рискнувшие выставить недвижимость на продажу зимой имеют больше шансов на успех. Помимо меньшей конкуренции, зимние месяцы дают потенциальным покупателям лучшее представление о состоянии дома и его готовности к зимним морозам.

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