На железнодорожной станции «Юлемисте» в Таллинне погиб прыгнувший с перрона на рельсы молодой человек.

Сегодня, 11 декабря, в 11:54 диспетчер поезда сообщил, что на железнодорожной станции «Юлемисте» в Таллинне молодой человек спрыгнул с перрона на рельсы. Он скончался на месте происшествия. Железнодорожное движение было остановлено, его восстановили в 12:50.