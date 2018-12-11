В Юлемисте погиб попавший под поезд молодой человек
11 декабря 2018, 12:29
На железнодорожной станции «Юлемисте» в Таллинне погиб прыгнувший с перрона на рельсы молодой человек.
Сегодня, 11 декабря, в 11:54 диспетчер поезда сообщил, что на железнодорожной станции «Юлемисте» в Таллинне молодой человек спрыгнул с перрона на рельсы. Он скончался на месте происшествия. Железнодорожное движение было остановлено, его восстановили в 12:50.
Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства этой трагедии.
Новость дополняется!