Департамент полиции и погранохраны начинает выдавать первые ИД-карты нового образца

Первые ИД-карты, о которых подавалось ходатайство в срочном порядке, и удостоверения диги-ID, были выданы уже на прошлой неделе.

Всем тем, кто подал ходатайство о получении новой ИД-карты, карты вида на жительство, диги-ID или о получении документа в срочном порядке начиная с 3 декабря, Департамент полиции и погранохраны выдает документ нового образца. На основании ходатайств, поданных до этого времени, выдаются документы, произведенные предыдущим партнером департамента. Все ранее выданные документы действуют до указанного на карте срока и такие карты не надо менять.

По словам советника-эксперта бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Кайи Кирх, карты с разным дизайном будут действовать параллельно до 2023 года, когда потеряют действительность последние документы старого образца.

"Производство первых карт нового образца сейчас идет без заминок. Условия ходатайства о документе и время выдачи документа остаются прежними, но людям, ходатайствующим о документе, следует обратить более пристальное внимание на требования к фотографии, так как в новой карте используется цветная фотография как один из защитных элементов. Поэтому мы советуем сделать фотографию в наших бюро либо у фотографа", – сказала Кирх.

Так как с использованием чипа карты нового образца связано много новых технических нюансов, владельцам э-услуг пришлось заметно обновить свои системы. "Положение дел сегодня значительно отличается о того, что было пару недель назад. Наиболее популярные э-услуги готовы поддерживать новую карту с этой или следующей недели, так же завершили обновление и крупные государственные инфосистемы", – рассказал руководитель сферы электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Для электронного использования новой карты, в первую очередь, для проставления цифровой подписи, следует использовать самую новую версию программного обеспечения. "Обновленную версию DigiDoc4 Klient следует загрузить в свой компьютер и далее следовать инструкциям", – сказал Арм.

Кайа Кирх подчеркнула, что очень важно хранить ПИН-коды своей карты в надежном месте, а также сохранить конверт, в котором они выдаются. "Почти 4000 человек в месяц ходатайствуют о получении новых ПИН-кодов ИД-карты, так как они забыли пароли или потеряли конверт. Учитывая, что уже достаточно скоро можно будет подавать декларацию о доходах, а так же то, что новом году будут проходить выборы, следует заранее проверить, есть ли вас у ПИН-коды, чтобы использование э-услуг шло без проволочек", – добавила Кирх.