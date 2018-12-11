Европарламент решил ввести гуманитарные визы для просителей убежища

Европарламент попросил Еврокомиссию представить к 31 марта 2019 года законодательное предложение по учреждению европейской гуманитарной визы для допуска на территорию ЕС (исключительно в ту страну Евросоюза, которая предоставила визу) с единственной целью подачи прошения о международной защите.

В докладе отмечается, что 90% лиц, которым предоставляется такая защита, попали на территорию Европейского союза незаконными путями.

Около 30 тыс. человек погибли с 2000 года при попытках добраться до Евросоюза.