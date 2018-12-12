Рекорд на все времена: 1000 игр вместе

Данкан Кит был задрафтован «Чикаго» в 2002 году, через год «Блэкхоукс» выбрали Брента Сибрука. Эти защитники, которые впоследствии стали неотъемлемой частью чемпионских команд «Чикаго», дебютировали в НХЛ в первом матче сезона-2005/06. С тех пор они идут рука об руку. Матч с «Виннипегом» стал для них эпохальным – Кит и Сибрук стали первым дуэтом защитников в истории лиги, которые провели вместе 1000 матчей. Не менее 1000 матчей в НХЛ сыграли всего 329 хоккеистов – капля в море за 100 лет существования лиги.

Данкан Кит за 13 с лишним лет в «Чикаго» выиграл не только три чемпионских титула, но ещё дважды признавался лучшим защитником лиги, а в 2015 году забил победный гол в решающем матче финала Кубка Стэнли и выиграл «Конн Смайт Трофи».

«Это какой-то неправильный или, наоборот, правильный брак. Они сыграли вместе так много матчей! Они хорошие друзья и замечательные партнёры по команде, это серьёзное достижение. Они так успешно играли в одной паре по той же причине, по которой мы добивались успеха как команда. У них разные характеры как на льду, так и в раздевалке, и они дополняют друг друга. Они знают друг друга как облупленных, между ними нет никаких секретов. Они могут сказать друг другу что угодно, наорать друг на друга на скамейке. Вместе потом смеются над этим и забывают. Думаю, между ними существует естественная химия», — сказал капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз.

«Мы же братья», — смеются они. Сибрук и Кит – будущие столпы обороны «Чикаго», в первый год в НХЛ жили вместе. Долгое время играли вместе – ещё при Денисе Саваре леворукий и праворукий защитники в 2007 году сформировали суперпару. Вдвоём они не только наглухо перекрывали все подступы к собственным воротам, но и стабильно помогали атаке. Вот уже 14-й год они сидят рядом в раздевалке – и дома, и на выездах. Кит передавал Сибруку Кубок Стэнли во время празднования на льду. «Многие говорят, что мы как старая супружеская пара», — шутит Кит.

Их пути сошлись в сезоне-2004/05 в «Норфолке» — фарм-клубе «Чикаго» в АХЛ. С тех пор они стали неразлучными друзьями на льду и в жизни. У них даже сыновья родились практически одновременно, с разницей в пару месяцев – Колтон Кит и Картер Сибрук. Конечно, они тоже проводят вместе всё время и вместе же занимаются хоккеем. «Они тоже очень крепко дружат и напоминают мне нас с ним. Надеюсь, когда мы закончим с хоккеем, наши сыновья тоже будут играть вместе, станут новыми Китом и Сибруком», — говорит Брент.

Живут они тоже рядом – восемь лет назад Брент купил дом в Канаде в 20 минутах езды от дома Кита. Во время чемпионата они проводят вместе всё свободное время, не могут расстаться и во время отпуска. «Что поделать, он по мне скучает», — усмехается Данкан.

«У них уморительные отношения. Данкс может что-то сказать, и никому шутка не покажется смешной. И только Сибса она рассмешит, единственного в команде. Вишенкой на торте будет, если мы сможем выиграть сегодня для них», — отметил Патрик Кейн.