Адвокат Кокорина: Саша может остаться калекой

«Кокорину недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие — это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечёт инвалидность и как минимум хромоту. Кроме того у профессиональных футболистов значительно увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям.