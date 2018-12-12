Адвокат Кокорина: Саша может остаться калекой

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о возможных последствиях для футболиста после содержания в СИЗО.
«Кокорину недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие — это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечёт инвалидность и как минимум хромоту. Кроме того у профессиональных футболистов значительно увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям.
Возникает вопрос, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО содеянному им — нанесению двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление», — написала Стукалова в «Инстаграме».