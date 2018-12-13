Сольман: мэрия Таллинна и в этот раз не учла мнение оппозиции по бюджету столицы

«Составление бюджета Таллинна на 2019 год не потребовало от руководителей города ни целостной картины, ни общего подхода к проблемам города. В каждом проекте бюджета можно найти что-то позитивное, однако бюджет 2019 года представляет собой просто разбрасывание денег по множеству сфер. Уже стало нормой, когда центристская городская власть игнорирует предложения и поправки от оппозиционных партий», - сообщила Сольман в переданном BNS пресс-релизе.

Она привела в пример неравное отношение к детям в зависимости от того, ходят ли они в частный или муниципальный детский сад, а также недостаточное финансирование обучению эстонскому языку.

«Город и в 2019 году сохранит неравное отношение к детям в зависимости от того, в какой детский сад или кружок по интересам они ходят — муниципальный или частный. Фракция "Отечество" предложила прекратить делить детей по этому признаку, на той же позиции был и городской департамент образования. И все же город сохранит систему, при которой расходы на питание детей компенсируют только детям, которые ходят в муниципальные детские сады».

«В этом году все же прошло одно предложение от "Отечества" выделить пособие в размере 6000 евро на деятельность НКО Lootuse Fond, занимающееся проблемами наркоманов и алкоголиков. Численность наркоманов в Таллинне одна из самых высоких в Европе и средства будут выделены на оказание им помощи, поскольку на сегодня общество уделяет им очень мало внимания», - отметила Сольман.

По ее словам, мэр Таави Аас обещал заняться борьбой с процветающей в управлении городом коррупцией. «Достаточно вспомнить о свежих примерах коррупции в предприятиях Tallinna Linnatranspordi AS, Sõle spordikeskus и Lääne-Tallinna keskhaigla. Судя по всему до конкретных дел дойдет не скоро и вновь без поддержки со стороны центристов остались предложения "Отечества" по предотвращению коррупции», - добавила Рийна Сольман.

«Игнорирование проблем, связанных с образованием на эстонском языке стало уже симптоматическим явлением. Из-за невнимания городских властей страдает будущее сотен русскоязычных детей. В ноябре одна из школ Таллинна получила от языковой инспекции очередное предписание, вызванное тем, что педагоги Линнамяэского Русского лицея не владеют в достаточной степени эстонским языком. Несмотря на то, что в Таллинине не владеют эстонским языком сотни педагогов, мэрия не поддержала предложение "Отечества" выделить дополнительные средства на языковое обучение педагогов».

По этой причине фракция "Отечества" решила не поддерживать проект бюджета Таллинна на 2019 год.