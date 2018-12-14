Фото: желающие купить этот дом в Виймси должны знать о нем правду

Этот дом был местом, где страсти кипели не на шутку. Телепрограмма Kuuuurija рассказала и показала, что происходило в доме, который снял иностранец, француз по национальности, и с каким трудом его пришлось оттуда выдворять за неуплату. Зрители видели, как коллектору Антсу Пяэру, которого призвал на помощь собственник дома, пустили в глаза перечный газ, как он промывал на глаза кухне, а потом приходил в себя в гостиной этого дома. Как раз эти помещения изображены на фото ниже.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Француза удалось выселить, дом сняли другие люди, которые чувствовали там себя неуютно и нашли другое жилье. Сейчас дом продается.

В объявлении написано, что дом расположен в прекрасном месте на берегу моря, и с этим не поспоришь: из его окон открывается потрясающий вид.

ФОТО: KV.EE

Площадь трехэтажного дома - 309 м2. Построен он в 2004 году, в 2012-м полностью реновирован. Терраса и двор приобрели сегодняшний вид в 2016 году.

На первом этаже - гараж и просторная баня, на втором - гостиная с открытой кухней, кабинет и санузел. На третьем - четыре спальни, причем в главной спальне находится вместительная гардеробная.

ФОТО: KV.EE