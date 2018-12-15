Некоторые квартирные товарищества допускают постепенное разрушение домов

«Обслуживание недвижимости носит профилактический и предупреждающий характер, поэтому его можно сравнить с техосмотром транспортных средств. Все понимают, что автомобиль с изношенными шинами и стертыми тормозными колодками представляет опасность как для водителя и пассажиров, так и для остальных участников движения», – объяснил член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам.

Он добавил: когда речь идет об обслуживании домов, то возможные угрозы, как правило, игнорируются. «Когда в разгар оттепели талая вода неожиданно начинает протекать сквозь крышу или вследствие разрыва отопительной трубы квартиры всего подъезда страдают от холода, то это доставляет гораздо больше неприятностей. Кроме того, расходы также будут на несколько порядков выше по сравнению со стоимостью очередного обслуживания», – предупредил Удам.

«Неважно, будет ли плановое обслуживание выполнять имеющий необходимую квалификацию жилец дома или кто-то из заказанных техников по обслуживанию, так называемые техосмотры дома должны быть регулярными, поскольку нельзя допустить постепенного разрушения здания, оставленного без внимания специалистов», – порекомендовал он.