Эксперт: слухи о буме в сфере недвижимости сильно преувеличены

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что рынок на протяжении последних двух лет сохраняет весьма высокий уровень стабильности. «В минувшем году в 17-ти крупнейших городах Эстонии за первые 11 месяцев была заключена 14 131 сделка с квартирной собственностью, в нынешнем же году этот показатель равняется 14 271 сделке, то есть, с точки зрения активности рынка ничего не изменилось. Повышение цен на несколько процентов произошло, в первую очередь, благодаря Таллинну. В столице чаще, чем прежде, заключались сделки с новыми квартирами, стоимость которых действительно значительно выше, что и оказало некоторое влияние также и на статистику», – добавил Сооман.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в ноябре понизился на 3,2%, и взвешенная средняя стоимость сделок достигла 1381 евро за квадратный метр. В октябре, по скорректированным сведениям, данная величина составляла 1427 евро/м².

Если в октябре нынешнего года в индексированных городах было заключено 1546 сделок с квартирной собственностью, то в ноябре их количество достигло 1251.

Для сравнения: в ноябре 2017 года в индексированных городах было совершено 1327 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 9 процентов ниже. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 121 процент выше.