Шмигун-Вяхи ответила на утверждения норвежских СМИ

В информации о том, что Шмигун-Вяхи не было позволено присутствовать на вскрытии допинг-пробы Б, нет ничего ноого. Год назад отец спортсменки, Анатолий Шмигун рассказал Postimees :"Без присутствия спортсменки или ее доверенных лиц нельзя открывать открывать ни пробу А, ни повторную пробу. Но именно так было сделано."

По просьбе сама спортсменка прокомментировала письменно Postimees информацию норвежских СМИ: "Это не первый и не последний случай спекуляций на тему допинг-пробы. Пусть и дальше норвежские СМИ фантазируют. Это я им запретить не могу. А в остальном могу заверить: у меня все отлично".