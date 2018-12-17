Шмигун-Вяхи ответила на утверждения норвежских СМИ

Сегодняшнюю информацию норвежского издания Dagbladet о том, что золотые медали эстонкой спортсменки Кристины Шмигун-Вяхи, завоеванные ею на Олимпиаде в Турине, оставлены спортсменке МОК только потому, что вскрытие допинг-проб было проведено с нарушениями, прославленная эстонская лыжница назвала спекуляцией, передает Postimees.
В информации о том, что Шмигун-Вяхи не было позволено присутствовать на вскрытии допинг-пробы Б, нет ничего ноого. Год назад отец спортсменки, Анатолий Шмигун рассказал Postimees :"Без присутствия спортсменки или ее доверенных лиц нельзя открывать открывать ни пробу А, ни повторную пробу. Но именно так было сделано."
По просьбе сама спортсменка прокомментировала письменно Postimees информацию норвежских СМИ: "Это не первый и не последний случай спекуляций на тему допинг-пробы. Пусть и дальше норвежские СМИ фантазируют. Это я им запретить не могу. А в остальном могу заверить: у меня все отлично".
В декабре прошлого года МОК закончил перепроверку проб с ОИ-2006 и заявил, что никаких позитивных допинг-проб, в том числе и у Шмигун, которая выиграла два золота в лыжных гонках, обнаружено не было.