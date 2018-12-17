За руль пьяным и без прав: масштабный рейд на эстонско-российской границе выявил нарушителей
17 декабря 2018, 15:27
В субботу, 15 декабря, пограничники Лыунаской префектуры в сотрудничестве с таможенниками Вырумаа и Пыльвамаа провели рейд по предотвращению, обнаружению и препятствию ввоза контрабанды в страну.
Также во время рейда проверяли наличие фальшивых документов и использование документов других людей, а также осуществляли дорожный надзор, чтобы установить нетрезвых водителей и обеспечить безопасность на дорогах, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Всего было проверено 151 автомобиль и 181 человека. Было обнаружено пять нарушений: один пьяный водитель, два автомобиля без техосмотра, один человек без водительских прав и начинающий водитель без зеленого кленового листа