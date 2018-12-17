Пн, 17.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • За руль пьяным и без прав: масштабный рейд на эстонско-российской границе выявил нарушителей

За руль пьяным и без прав: масштабный рейд на эстонско-российской границе выявил нарушителей

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Пограничник

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В субботу, 15 декабря, пограничники Лыунаской префектуры в сотрудничестве с таможенниками Вырумаа и Пыльвамаа провели рейд по предотвращению, обнаружению и препятствию ввоза контрабанды в страну.

Также во время рейда проверяли наличие фальшивых документов и использование документов других людей, а также осуществляли дорожный надзор, чтобы установить нетрезвых водителей и обеспечить безопасность на дорогах, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Всего было проверено 151 автомобиль и 181 человека. Было обнаружено пять нарушений: один пьяный водитель, два автомобиля без техосмотра, один человек без водительских прав и начинающий водитель без зеленого кленового листа

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