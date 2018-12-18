Опрос: почти половина населения Эстонии летает самолетами не реже раза в год

Всего 15 процентов жителей Эстонии ни разу в жизни не пользовались авиатранспортом, а 25 процентов сказали, что пользуются им более двух раз в год, сообщила авиакомпания.

Чаще всего путешествуют люди в возрасте до 29 лет — в этой возрастной группе 62 процента респондентов пользуются авиатранспортом не менее раза в год. 55 процентов людей в возрасте 30-39 также пользуются авиатранспортом не менее раза в год.