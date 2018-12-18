Вт, 18.12.2018
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  • Опрос: почти половина населения Эстонии летает самолетами не реже раза в год

Опрос: почти половина населения Эстонии летает самолетами не реже раза в год

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Самолет иллюстративный.

ФОТО: TOBY MELVILLE / REUTERS

8 процентов населения Эстонии используют авиатранспорт не менее раза в год, показало проведенное airBaltic и фирмой исследований Norstat исследование.

Всего 15 процентов жителей Эстонии ни разу в жизни не пользовались авиатранспортом, а 25 процентов сказали, что пользуются им более двух раз в год, сообщила авиакомпания.

Чаще всего путешествуют люди в возрасте до 29 лет — в этой возрастной группе 62 процента респондентов пользуются авиатранспортом не менее раза в год. 55 процентов людей в возрасте 30-39 также пользуются авиатранспортом не менее раза в год.

Опрос airBaltic в сотрудничестве с Norstat был проведен в Эстонии в интернете в ноябре этого года. В рамках исследования были опрошены 1000 жителей Эстонии в возрасте 18-74 года.

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