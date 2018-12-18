Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1948-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Лучшим строением 1948 года названо административное здание шахты Сомпа, находящееся на улице Эреда, 37, в сомпаской часть города Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа. Проект: Ленгипрошахт, 1946. Строительство: 1946–1948.
В результате форсированного развития сланцевой промышленности после войны на северо-востоке Эстонии был построен целый ряд новых шахт и шахтерских городков. Одним из таких городков был и Сомпа, где это административное здание стало одним из самых ярких примеров административных зданий того времени. Особенным построенное в 1948 году на основании разработанного в проектном институте Ленгипрошахт типового проекта здание делают именно использованные в строительстве материалы – стены здания облицованы декоративным бутовым камнем, что для сталинской архитектуры было достаточно уникальным явлением.