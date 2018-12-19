Галерея: нарядная квартира в тихом центре Таллинна

Квартира в самом деле красивая, обильно заставленная резной мебелью с витыми ножками. Ее интересно рассматривать даже на фотографиях.
Эта трехкомнатная квартира площадью 89,5 м2 находитяс в прекрасном состоянии и расположенного на двух этажах дома эстонского времени, на тихой улице Магазини. Дом построен в 1931 году, в в 2005-м полностью реновирован.
В отделке квартиры использованы светлые тона. На полу - натуральный дубовый паркет, уложенный елочкой, местами с инкрустацией. Даже плинтуса выполнены по индивидуальному заказу.
Квартира состоит из открытой кухни и гостиной с камином, двух спален, ванной и туалета. Все окна выходят во двор.
В одной из спален большая гардеробная. В ванной имеется душ, массажная ванна и баня.
В объявлении указано, что в цену входит кухонная мебель, а насчет остальной, в стиле рококо, нужно договориваться.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.