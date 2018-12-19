Ср, 19.12.2018
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Галерея: нарядная квартира в тихом центре Таллинна

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Квартира в самом деле красивая, обильно заставленная резной мебелью с витыми ножками. Ее интересно рассматривать даже на фотографиях.  

Эта трехкомнатная квартира площадью 89,5 м2 находитяс в прекрасном состоянии и расположенного на двух этажах дома эстонского времени, на тихой улице Магазини. Дом построен в 1931 году, в в 2005-м полностью реновирован.

В отделке квартиры использованы светлые тона. На полу - натуральный дубовый паркет, уложенный елочкой, местами с инкрустацией. Даже плинтуса выполнены по индивидуальному заказу. 

Квартира состоит из открытой кухни и гостиной с камином, двух спален, ванной и туалета. Все окна выходят во двор.  

В одной из спален большая гардеробная. В ванной имеется душ, массажная ванна и баня. 

В объявлении указано, что в цену входит кухонная мебель, а насчет остальной, в стиле рококо, нужно договориваться. 

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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