Галерея: нарядная квартира в тихом центре Таллинна

Эта трехкомнатная квартира площадью 89,5 м2 находитяс в прекрасном состоянии и расположенного на двух этажах дома эстонского времени, на тихой улице Магазини. Дом построен в 1931 году, в в 2005-м полностью реновирован.

В отделке квартиры использованы светлые тона. На полу - натуральный дубовый паркет, уложенный елочкой, местами с инкрустацией. Даже плинтуса выполнены по индивидуальному заказу.

Квартира состоит из открытой кухни и гостиной с камином, двух спален, ванной и туалета. Все окна выходят во двор.

В одной из спален большая гардеробная. В ванной имеется душ, массажная ванна и баня.

В объявлении указано, что в цену входит кухонная мебель, а насчет остальной, в стиле рококо, нужно договориваться.