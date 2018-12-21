Генпрокурор Эстонии: пусть каждый сделает выводы сам

- Работа Государственной прокуратуры находится под пристальным вниманием общественности, много звучит и критики. Как вы с этим справляетесь?

- У каждого из нас есть свой способ справиться. Самое главное – мы же не только прокуроры, мы – люди. Тяжелых профессий немало. Первое правило – оставаться самой собой. Второе – верить в то, что мы делаем. Я являюсь прокурором больше 20 лет, и я убеждена: я делаю то, что хочу делать. Я иду на работу с мыслью, что занимаюсь лучшим в мире делом. Моя основная работа – искать доказательства, искать правду, помогать людям, и наличие внимание со стороны общественности нужно акцептовать. Мы же работаем для людей, служим им – и мы обязаны объяснять, что мы делаем и почему.

- Как научиться тому, чтобы, например, глазами не выдать перед камерой информацию, которая пока не должна стать достоянием общественности?

- Наша первичная задача – быть профессионалами, и это добавляется к профессии. Мы и молодых коллег учим тому, как справиться с общественным вниманием. И мы – те, кто пришел на работу давно, должны были изменить свое отношение и поведение при общении с журналистами. До 2004 году, когда прокуроры были скорее надзирающими, не было ни потребности, ни права так много общаться с общественностью. В 2004 году прокурор стал руководителем следствия, и добавилась обязанность предоставлять информацию о ходе уголовного производства. С общественностью нужно общаться, чтобы люди понимали нас – поскольку если они понимают, то они могут нам доверять. Чем больше человек нам доверяет, тем больше мы можем ему помочь.

- Как им кажется, люди всегда знаю, как все было на самом деле, и каким должно быть наказание. Насколько на вас, как на человека, влияет весь этот общественный шум, вынесение оценок до суда?

- В прокуратуре есть договоренность о трех ценностях: профессионализм, смелость, сосредоточенность на человеке. Нашей задачей всегда является обязанность поступать по закону, но государство должно быть повернуто лицом к человеку. И эти оговоренные ценности помогают, дают поддержку.

Конструктивная критика должна быть, и СМИ могут быть критическими. Если наказание непонятно, нужно спросить, почему, и можно сказать, что одно или другое было несправедливо, и наша обязанность – объяснить. Иногда причиняет боль ложь и легко брошенные фразы, вроде «прокуратура политически несамостоятельна», «прокуратура исполняет политический заказ». А вот не исполняет. Я могу смело смотреть все в глаза и говорить, что прокуратура независима. Производство по уголовным делам в Эстонии политически независимо. А если говорится, что прокуратура политически несамостоятельна и все делается плохо, то все, кому причинили боль, или, например, ограбили, будут думать – стоит ли обращаться со своими проблемами к государству, или нет?