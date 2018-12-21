Тотальный контроль? EKRE изучает походы таллиннских школьников в кино

Пресс-секретарь Департамента образования Лейни Юрисаар сказала ERR, что данный запрос от совета фракции EKRE был получен вице-мэром Таллинна и у горуправы есть обязаность отвечать на запросы совета. «При необходимости вице-мэры спрашивают необходимую для ответа информацию у городских департаментов. Если у Департамента образования нет запрашиваемой информации, для сбора информации обращаются в образовательные учреждения, что является обычной практикой», - говорится в ответе Департамента образования.

Столичные социал-демократы через пресс-сообщение высказались, что поведение EKRE в отношении школьников напоминает советские времена.

«Совершенно непостижимо, как одна из партий жаждет вернуться во времена, когда контроль и слежка за человеком были печальной частью повседневной жизни», - прокомментировала председатель фракции таллиннских социал-демократов Марис Сильд.

«Данный подход хорошо отражает политику EKRE, где цензура и контроль над людьми – обычная практика. В свободном обществе нет места для подхода, где политическая сила принимает решение, какие песни можно петь и какие фильмы смотреть», - говорит Сильд.